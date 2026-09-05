Opinió
Manresa aixeca el teló
La temporada teatral manresana aixeca el teló amb una demostració de força, pel que fa a la producció pròpia d’aquest teatre que anomenem amateur. El que s’estrenarà als escenaris de casa nostra les setmanes que venen, donaria per fer una gala d’aquelles per treure pit, com les que fa el teatre català a Barcelona per presentar programació; no hi falta de res. Les butaques de les platees manresanes, més enllà de l’emblemàtica sala gran del Kursaal, s’escalfen per acollir projectes arriscats que evidencien el bon estat de salut del sector.
El diumenge que ve l’experiència de producció participativa, iniciada l’any passat pel Kursaal i el Galliner amb “La Corona d’Espines”, viurà la seva segons edició amb l’estrena al teatre Conservatori de “El Retaule del Flautista”, el musical més clàssic del teatre Català, d’en Jordi Teixidor i música d’en Carles Berga, amb prop d’un centenar d’actors, actrius i cantaires, dirigits per la Sílvia Santfeliu.
L’estrena de «Temps Mort a Les Golfes», segona part de l’èxit teatral de la manresana Àngels Fusté, que fa dos anys va guanyar el Premi de textos teatrals convocat pel Galliner, sota la direcció d’en Jordi Gener i que estava prevista per aquest cap de setmana, s’ha posposat per indisposició d’una de les actrius, però ben aviat podrà ser aplaudida a la sala petita del Kursaal.
En Jordi Gener també dirigeix la nova i ambiciosa producció del grup Nostra Llar del Poble Nou, que a primers d’octubre veurà la llum a l’espai escènic de la companyia; aquesta vegada, després d’una brillant trajectòria, aposten per un dels clàssics més importants del teatre universal, «El Rei Lear» d’en William Shakespeare, protagonitzat per un dels actors més veterans i brillants de casa nostra, en Joan Torrens.
Els mateixos dies, la companyia dels Carlins amb la innovació dramatúrgica i l’agosarament escènic que ens té acostumats l’actor, dramaturg i director, Ivan Padilla; presentarà a l’escenari de la històrica sala manresana «Un Agost Particular», versió de l’Ivan basada en l’extraordinària obra de la dramatúrgia contemporània «Agost» d’en Tracy Letts.
Se’ns gira feina a ocupar butaques, Marcel Marceau va dir: La creació comença en l’amor, en la necessitat d’estimar, de compartir i de comunicar, i és per l’amor que hem creat el teatre; no hi ha dubte que el teatre manresà mereix ser molt estimat, de tanta creació i amor que ens ofereix aquesta temporada. Per en Sir Laurence Olivier, tenir un gran teatre en una ciutat o poble era el símbol més visible que hi ha cultura; si hem de fer cas als espais teatrals que té Manresa i sobretot al que s’hi farà els propers dies, tenim la sort de viure en una de les ciutats culturalment més afortunades del país. Enhorabona i aplaudiments a tothom.
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