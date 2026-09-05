Opinió
MARIA GALLOFRÉ
La miserable recerca de «likes»
Tothom expressa el seu dol de la millor manera que pot i no és just que hàgim de mesurar-nos les paraules en moments com aquests per por que salti el miserable de torn i et clavi un tuit dient qualsevol burrada. A aquests que se’ls han desenvolupat lupes als ulls, aquests que estan atents a qualsevol escletxa per retreure-te-la, són un altre dels molts mals que habiten el món.
Quina mania tenim d’assenyalar, de buscar culpables ràpids i d’enfonsar-los públicament protegidets per la brillantor d’una pantalla. Quin és el propòsit? Volen un món més ben construït a base de mala hòstia, falta d’enginy i mentides? Des de quan la pau s’aconsegueix amb malvolença i antipatia? Malauradament, aquest és un mal endèmic, intrínsec en la nostra naturalesa. Ja veieu que estic pessimista…
L’assetjament cibernètic (poques crítiques he vist) que s’ha fet a l’alcalde directament fa vomitar. «És que és una figura pública, hi ha d’estar acostumat». Sí? Segur? Hi ha d’estar? Mireu, no. I ho penso sense ser votant d’ERC, ja us podeu estalviar els comentaris. Aquests comentaris de bullies que fa una setmana que llegeixo, de gent que se senten emparats per aquesta falsa seguretat que creuen que la Sílvia Orriols and company els donen. No és llibertat d’expressió. És violència.
Si hi ha alguna cosa repugnant en les polítiques d’extrema dreta, és que de qualsevol misèria en treuen profit. L’ego va per sobre, la viralitat és l’objectiu desitjat de molts. I no tot s’hi val. Pocs missatges de dol he llegit comparats amb els d’odi.
L’endemà del Correfoc ens vam llevar i ens vam assabentar de la desgràcia d’en Carles. Tots estàvem tristos, fets caldo, cabrejats, ens sentíem impotents, volíem saber qui eren els culpables i desitjar-los el pitjor. Pensàvem en la seva família i en els seus amics. Tots reclamàvem justícia. TOTS. Fins i tot, els que no ho vociferàvem per xarxes.
En fi… tant de bo no haver escrit mai aquest article. Descansa en pau, Carles. I que es faci justícia, ja que malauradament és l’únic que es podrà fer.
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