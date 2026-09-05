Opinió
La percepció
Aquest article havia de titular-se «la percepció», però després han assassinat el Carles i tot ha canviat. Per sempre, la irreversibilitat de la mort té això que tan orfes ens deixa. De la percepció a la realitat hi ha un homicidi (o un assassinat, la justícia dirà) que ens ha colpit a tots. Ens ha noquejat. Ens ha indignat. Pel que ha passat, per com ha passat i també per qui era el Carles. El darrer cop que el vaig veure feia una cara de felicitat immensa una nit després d’haver-se fet una foto amb el Lluís Gavaldà sortint d’un concert d’Els Pets. Van marxar molt feliços cap a casa tots tres. Aquell somriure murri i net del Carles és el que ens ha colpit quan hem sabut que te l’han arrabassat per sempre a traïció i de matinada, en una ciutat tranquil·la on la percepció és que ja no ho és tant. I no ens agrada, I ens fa por. També ens ha impactat qui ho ha fet, i abans de saber-ho del cert hem nedat en el mar de la desinformació, un mar abonat pels qui saben que això encén i fa mal. Són menors i si són d’aquí o d’allà és un detall que ens aboca desesperadament al desempar. Reincidents. I ara què? Quan la justícia falla tot fa aigües per tot arreu. Fa temps que ho diem i fa temps que els qui ens governen parlen, potser per tenir poques eines i pocs arguments convincents, de «percepció» com si la cosa no fos real… I quan la percepció salta pels aires la realitat s’imposa crua i enrabiada i surt al carrer i treu la seva millor cara, la de la solidaritat, la del dol, la de l’acompanyament i també la pitjor: La de la ira, i la ràbia, licites, i la d’usar el crim del Carles com una eina política de desgast embolicant-la amb una visceralitat que fa molt soroll, però que no duu enlloc. I sota el soroll, sí, un debat social per resoldre, una mirada irada damunt els migrants – de vegades amb distincions i de vegades sense i un clam potent d’impotència perquè la realitat no sigui aquesta i la percepció no enganyi ni ens dugui aquest mal viure. Mal ambient als carrers i un ambient irrespirable a xarxes. No els recomano entrar-hi. L’endemà del crim la periodista manresana Mar Poyato escrivia un tuit de consternació on acabava sospirant per «la Manresa que no m’agrada». I en això estic: No m’agrada gens el que està passant a la Manresa on vivim, ni m’agrada com ho estan fent els que poden i han de fer ni com ho argumenten en postures només a la defensiva. I va per a tots els governs. No pots governar a la defensiva, això no és liderar. I en temes d’immigració s’ha fet tan I tan malament… que no reconeixem els carrers. Cal reconèixer-ho. I no és nou que, quan això passa, l la ultradreta avança arrasant per tots els carrils enduent-s’ho tot I tothom per davant. Amb proclames viscerals de tsunami que fan perdre dignitats I fan guanyar vots. La vella estratègia. Les aliances que de veritat ens convenen no són les que proclamen els problemes esgrimint falses o impossibles, però llamineres, solucions. Carles, disculpa’ns, no ho hem fet gens bé això.
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