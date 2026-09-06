Opinió
Que el dolor no ens converteixi en allò que rebutgem
Vivim temps difícils. Hi ha por, cansament, inseguretat i massa ferides obertes. Ho veiem en tants llocs on la mobilitat humana, la immigració, l’exclusió i també la seva utilització política estan generant situacions d’una enorme tensió. I quan una societat té por, quan sent que ha perdut la tranquil·litat, no serveix dir-li que no passa res. Cal escoltar-la.
A Manresa acabem de rebre un d’aquells cops que deixen una ciutat sense paraules.
Després d’una Festa Major que havia omplert els nostres carrers d’alegria i convivència, Carles Vilajosana, de 45 anys, va ser assassinat violentament. Una persona estimada i compromesa va perdre la vida després d’intervenir en una discussió intentant posar pau. La seva mort ens ha commocionat. Hi ha una família destrossada, uns fills que han perdut el pare, amics que no troben cap explicació i tota una ciutat que es pregunta com hem pogut arribar fins aquí.
Davant d’això, el primer és acompanyar la família i exigir justícia.
Justícia de veritat.
No ens podem acostumar que hi hagi joves que surtin al carrer amb armes blanques. No podem acceptar la violència com una part més del paisatge. I tampoc podem mirar cap a una altra banda davant la reincidència. Quan algú comet reiteradament delictes greus, el sistema ha de protegir la societat i actuar. I si les lleis no ofereixen respostes suficients davant determinades conductes extremadament greus comeses per menors, haurem de tenir el coratge de revisar-les.
Qui comet un delicte n’ha de respondre. La reinserció és necessària, però també ho són la responsabilitat, la seguretat i la protecció de les víctimes.
Dir això no és ser de dretes ni d’esquerres. És defensar la vida.
Entenc la ràbia. Entenc que, davant d’una mort tan injusta, durant les primeres hores es puguin dir coses nascudes del dolor i de la impotència. Però precisament perquè han passat uns dies, tenim l’obligació d’asserenar-nos i preguntar-nos: què fem ara?
Perquè hi ha una cosa que també hem de dir amb claredat: convertir aquest assassinat en combustible per a l’odi no tornarà en Carles a la seva família ni farà més segura la nostra ciutat.
Durant una manifestació pacífica celebrada aquests dies, alguns van aprofitar el final per exhibir una pancarta amb la cara de l’alcalde de Manresa i amb la meva, assenyalant-nos pràcticament com a responsables de la immigració i, per extensió, del que havia passat.
No.
Ni l’alcalde ni jo som responsables d’aquest crim. El responsable d’un delicte és qui el comet.
I tampoc tots els immigrants són responsables del delicte comès per una persona immigrant, de la mateixa manera que mai consideraríem culpables tots els catalans d’un crim comès per un català.
Les responsabilitats penals són individuals. I amb això no hi hauríem de jugar.
Des de la Fundació del Convent de Santa Clara fa anys que treballem precisament per evitar que l’exclusió acabi convertint-se en fractura social. Acompanyem famílies, busquem feina, promovem formació i educació, distribuïm aliments i ajudem persones a recuperar autonomia. I ho fem sent molt exigents amb uns recursos que no són nostres i que costa moltíssim aconseguir.
Quan algú truca a la nostra porta perquè té gana, perquè els seus fills necessiten ajuda o perquè intenta tirar endavant, no comencem preguntant-li on ha nascut. Preguntem què necessita i què podem fer perquè es torni a posar dempeus.
Això també és treballar per la seguretat.
Integrar, educar, formar, exigir responsabilitats, acompanyar i generar oportunitats són mecanismes de contenció social. No solucionen tots els problemes, evidentment. Per això també necessitem policia, justícia, serveis socials, famílies responsables i administracions que funcionin. Però abandonar les persones a la marginalitat tampoc farà els nostres carrers més segurs.
I aquí vull ser especialment clara.
Em sembla profundament irresponsable tirar gasolina sobre una societat ferida.
Hi ha qui necessita que tinguem por perquè de la por n’obté vots. Necessiten dividir-nos entre “nosaltres” i “ells”; necessiten culpables col·lectius; necessiten que desconfiem del veí i que cada tragèdia confirmi el seu discurs.
I a l’altre extrem també s’equivoquen els qui neguen els problemes, relativitzen la inseguretat o menyspreen la preocupació dels ciutadans. La gent té dret a sentir-se segura. I escoltar aquesta por no ens converteix en racistes.
Entre negar els problemes i convertir-los en odi hi ha un camí molt més difícil: afrontar-los.
Necessitem saber què està fallant. Necessitem prevenció, presència policial, educació, integració, control, una justícia eficaç i conseqüències proporcionades per a qui delinqueix. Necessitem revisar què passa amb els multireincidents i preguntar-nos com és possible que persones que han comès reiteradament delictes greus puguin tornar al carrer sense que el sistema hagi aconseguit aturar aquesta espiral.
Però necessitem fer-ho junts. Perquè la violència engendra violència i l’odi acaba destruint també qui l’alimenta.
En Carles mereix justícia. La seva família mereix respecte. Manresa mereix recuperar la tranquil·litat. I tots tenim dret a caminar pels nostres carrers sense por.
Per això hem de ser contundents amb el delicte i radicalment humans amb les persones. Ni impunitat ni odi. Ni ingenuïtat ni venjança.
Justícia. Seguretat. Convivència. Humanitat.
Potser aquest és el moment de deixar de preguntar-nos qui pot treure més rèdit polític de la nostra desgràcia i començar a preguntar-nos què podem fer cadascun de nosaltres perquè no torni a passar mai més.
No permetem que els qui viuen d’enfrontar les persones converteixin el nostre dolor en la seva campanya electoral.
Que l’assassinat d’en Carles no serveixi per sembrar més odi. Que serveixi per exigir justícia, corregir allò que no funciona i unir-nos en la defensa de la vida.
Perquè recuperar la pau no significa callar els problemes. Significa tenir el coratge d’afrontar-los sense perdre la nostra humanitat pel camí.
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