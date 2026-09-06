Opinió | De passada
Tant de bo
«Gargall» és, probablement, una de les paraules més fastigoses del diccionari català. Vol dir «flegma de la gola expel·lida per la boca». Fa uns anys, potser ara no se sent tant a dir, es feia servir com a sinònim «sipi», una reducció de la col·loquial «sípia» o més aviat de la castellana «sipiajo», que és una paraula igual de repugnant que el primer mot esmentat. Mirant-ho per la part positiva, és un exemple de l’admirable capacitat que tenen les paraules per transmetre’ns imatges i, fins i tot, sensacions. Anant pels carrers de Manresa, de tant en tant, encara et trobes algun «verro» («persona grollera» o, directament, «porc») que, sense cap mirament, llança una escopinada a la vorera i es queda tan ample. El més sorprenent és que no parlem d’homes d’edat avançada amb vicis desfasats; també hi ha jovent que s’ha empeltat d’aquest mal consum. Vas caminant tranquil·lament i sents la nassada i l’escopinada i, és clar, l’instint més primari -però no tant com el d’aquests cromanyons- t’empeny a fotre’ls una puntada de peu directament als picarols. Per sort, malgrat que situacions com aquesta ens porten a pensar que no tenim remei, hi ha altres escenes pel carrer que contradiuen una conclusió tan trista. Cada vegada hi ha més gent que recull els excrements dels seus quissos, si bé l’eco dels que no ho fan és tan potent que eclipsa la resta que ho fan bé, com sol passar amb tantes altres coses. Fins i tot és cada vegada més habitual veure la persona que acompanya el gos tirant un raig d’aigua amb una ampolleta de plàstic a la pixarada -una altra paraula amb què el nostre estimat i rústic català ens regala les oïdes. Per la festa major, malgrat que milers de persones es van moure durant la nit i matinada pels espais de la festa, l’endemà la ciutat tenia un aspecte prou endreçat. Lògicament, va ser per obra i gràcia del servei de neteja (com l’escombriaire que, a mesura que anava avançant el Correfoc infantil, anava recollint els cartutxos dels petards que tiraven els corrafocaires). No fa pas tants anys, les queixes dels veïns d’alguns vials del Centre Històric per haver de patir els incívics que sortien de festa i, ben entrada la matinada, es tornaven uns pollosos incapaços d’entendre ni d’aplicar allò d’«el que no vulguis per tu no ho vulguis per ningú» fins i tot va portar l’Ajuntament a pintar a terra amb pintura groga uns senyals advertint que el carrer no era el lloc on fer les necessitats. Tant de bo que la millora no sigui una il·lusió i que, malgrat tot, n’anem aprenent una mica.
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui
- Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
- Marc Miravitlles, pneumòleg: 'Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: 'Si algú es vol aprofitar d'una baixa, li serà més fàcil tirar per la via de la salut mental
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- El grup Casablanca obrirà una discoteca d’hivern a Manresa inspirada en La Pera
- Sor Lucía Caram: 'No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció
- Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa