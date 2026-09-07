Opinió | De burxot
Donar el triomf per fet
Només hi ha vuit ciclistes que hagin estat capaços de guanyar les tres grans voltes per etapes, el Tour de França, el Giro d’Itàlia i la Vuelta a Espanya. El primer a completar el triplet va ser el francès Jacques Anquetil l’any 1963 i l’últim, el danès Jonas Vingegaard aquest any 2026 mateix. En els 63 anys transcorreguts entre una i altra fita, sis corredors més el van assolir: l’italià Felice Gimondi, el belga Eddy Merckx, el francès Bernard Hinault, l’espanyol Alberto Contador, l’italià Vincenzo Nibali i l’anglès Chris Froome. A la nòmina s’hi havia d’afegir l’eslovè Tadej Pogačar aquest setembre. Perquè així que es va saber que havia decidit tornar a la Vuelta després del seu debut l’any 2019 en què, amb 20 anys, va impressionar amb un tercer lloc i tres victòries d’etapa, es va donar per fet que se l’enduria amb la mateixa facilitat amb què s’havia imposat al Tour de França. De manera que, descomptada la victòria, es va seguir nodrint el debat sobre si ja és millor que Eddy Merckx, malgrat que encara hagi d’omplir força més el seu palmarès. I, certament, ja des de la primera etapa Pogačar es va posar de líder i va començar a sumar victòries d’etapa i minuts de distància sobre els qui es resignaven a lluitar per les dues places de podi restants. Fins que a l’etapa 8, va caure i va patir un traumatisme cranioencefàlic, una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra i fractura en una vèrtebra cervical. El triomf que es donava per fet no podria ser i totes les estadístiques i comparatives que se’n derivaven van quedar ajornades. Que l’eslovè hagi hagut de plegar ha estat una desgràcia encara que hagi obert el resultat, tant de la Vuelta com el del Campionat del Món i del Giro de Llombardia de què n’és el vigent campió perquè ja ha anunciat que dona per acabada la temporada. Però, també hauria de servir per entendre com n’és de difícil guanyar, ni que sigui una etapa qualsevol d’una prova qualsevol d’un esport qualsevol.
- La mestra del Bages que va ensenyar a llegir el seu avi (abans d’entrar el Govern)
- Marc Miravitlles, pneumòleg: 'Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa
- Sor Lucía Caram: 'No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- L'expilot Toni Elías plora la mort de Carles Vilajosana: 'Deixa un buit impossible d’omplir
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui