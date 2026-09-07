Opinió | XUT A PALS
Homenatge a Catalunya
Parteixo de la base que no som una nació per què parlem català sinó al revés, parlem català per què som una nació. Per què una nació no és una llengua, ni una llengua és una nació. La llengua catalana, en el nostre cas, és l’expressió més evident del fet nacional, però no l’única ni la seva raó de ser; per molt que, certament, llengua i consciència nacional es reforcin mútuament.
Miro d’explicar-me. A partir de 1714, el país, derrotat i sense institucions, podia haver entrat fàcilment en un procés de dissolució que l’hagués portat a convertir-se en allò que els Borbons volien i volen, una província més de l’imperi del tot subordinada a la cort castellana; tal com ha succeït amb no poques regions europees a partir de la creació dels estats nació moderns. Però no. Contra tot pronòstic, la societat catalana va continuar funcionant i evolucionant de forma diferent i sovint oposada a l’Espanya espanyola. La industrialització, el moviment obrer, el modernisme, l’anarquisme, la immigració, el laïcisme o l’excursionisme són fenòmens que apareixen aquí de forma única o si més no gens igual a com es donen en altres punts del Regne. I aquesta constatació de la diferència, la comprovació pràctica que la societat catalana continuava sent un ens autònom i autocentrat, és el que permet valorar l’herència rebuda, començant per la llengua, i construir la nació política. Per fer això sorgeix i existeix el catalanisme (o nacionalisme català, com preferiu).
Una de les expressions d’aquesta realitat clarament diferenciada és la mateixa dinàmica política. Ni ara ni fa 150 anys, el mapa polític català té gaire a veure amb l’espanyol. Ni tampoc és el mateix però en versió local o duplicada. Històricament, els fenòmens i tendències polítiques que han sigut importants a Catalunya no han estat mai un calc d’allò que passava a Madrid, tot al contrari. Per això la reacció a la crisi del 98 fou tan diferent, per això el moviment llibertari del primer terç de segle és un fenomen eminentment català, per això quan Espanya gira a la dreta, l’any 1934, aquí guanyen les esquerres, per això durant la guerra a Catalunya hi ha una revolució social que no es dona -o no de la mateixa manera- a la resta de territori republicà (d’aquí el llibre d’Orwell i el títol d’aquest article), per això aquí sorgeix l’Assemblea de Catalunya, per això quan a les Espanyes s’imposa la UCD aquí tornen a guanyar les esquerres, i per això la nostra dreta (el pujolisme) era clarament més moderna, liberal i europea que la seva (el PP).
Ara que a Espanya la reacció es reforça i radicalitza i la dreta dura i l’extrema dreta poden guanyar totes les eleccions, anar-hi a la contra, tornar a convertir l’antifeixisme en un tret distintiu de país, seria la millor manera de reivindicar-nos, endins i enfora, com a nació. Per fer-ho necessitem dues coses difícils però no impossibles: una dreta disposada a sumar amb l’esquerra en defensa de la democràcia i els drets humans, i la derrota inequívoca, a les urnes i al carrer, de totes les extremes dretes.
I dijous i divendres, mani.
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