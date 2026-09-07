Opinió | tribuna
La pols a l’era i el rebuig al contenidor
Que els ajuntaments són la primera porta a la qual pica el ciutadà és ben sabut i per això, quan un es presenta a les eleccions, ha d’estar disposat a gestionar la pressió a les verdes i a les madures. Aquí hi escau molt bé aquella famosa dita que qui no vulgui pols que no vagi a l’era. Jo agraeixo la confiança de la gent que davant qualsevol inquietud em contacta directament (sempre m’ha agradat anar a l’era).
Però si hi ha un tema que monopolitza l’actualitat a la comarca i que s’expressa amb una visceralitat desfermada és el canvi en la gestió de les escombraries. Sense entrar a parlar dels nous models de gestió, hi ha un fet que uneix tots els alcaldes i alcaldesses, i per extensió tots els regidors i tècnics de medi ambient dels ajuntaments, siguin del color polític que siguin: una pressió ciutadana més intensa del que hauria de ser normal. Aquests dies de vacances he estat comprovant com en alguns pobles la inquietud, la incomprensió i inclús l’agressivitat d’alguns veïns envers el seu ajuntament és notòria. Grups de Whatsapp i comptes de xarxes socials promovent protestes com portar les deixalles davant del seu ajuntament o, fins i tot, a la porta del domicili familiar de l’alcalde de torn, comentaris en què s’acusa els polítics municipals de fer negoci amb les deixalles, insults...
Per molt que una part de la ciutadania percebi el canvi de model com un empitjorament en la seva qualitat de vida, sigui amb contenidors tancats o amb recollida porta a porta, hem de ser conscients que tot plegat no té marxa enrere. Si a sobre hi afegim un encariment notable de les taxes per una sèrie de requisits legals que no tenen res a veure amb una mala gestió municipal de cada poble, el còctel està servit. La normativa europea és implacable i crec que als veïns se’ls ha d’explicar tants cops com calgui la realitat de tot plegat sense eufemismes ni mitges veritats. Donar esperances de canvis en la gestió (tornar enrere) o de reducció del preu de la taxa és, ara per ara, enganyar la gent.
S’atansa un període electoral que probablement posarà més pressió encara en aquest tema malgrat que al plenari del Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus va aprovar-se una moció que interpel·lava tots els grups polítics per no fer de la gestió de les escombraries una arma electoral. Al Bages i Moianès gairebé tots estem consorciats i els problemes que afecten un municipi són els mateixos que els del municipi veí. És qüestió d’anar plegats, fer un esforç per adaptar-nos al sistema, millorar el que es pugui des de l’administració pública però també lluitar contra l’incivisme fent que els incívics paguin més, i en això estem treballant.
Davant de tot això... qui és el valent que es posarà en una llista electoral amb l’objectiu de gestionar aquest «marron»? Si ajuntem això a la desafecció política general, cada vegada serà més difícil trobar persones aptes i capaces que vulguin fer el pas a la política municipal. Més aviat fugen corrents, però aquest ja seria un altre debat.
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