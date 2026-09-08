Opinió | TRIBUNA
Ni un pas enrere
El dolor per la mort d’una persona estimada és personal i intransferible. I quan ens volem fer càrrec del dolor de algú que apreciem, ho fem des de la nostra pròpia experiència que ens permet «patir amb» l’altre, compadir-nos-en. Un sentiment noble que s’alimenta d’estimació.
Una de les estratègies que fem servir per mitigar el dolor és carregar les culpes en altres, molt més fàcil quan hi ha algú que ha infringit la mort de forma directa i violenta. Transformar el dolor en ràbia és un mecanisme humà, com ho és compartir la ràbia quan algú assenyala culpables que són d’un col·lectiu diferent del que considerem el nostre.
Però en els temps que corren, hi ha qui assimila diferents a delinqüents, construint relats simplificats, a base de mentides que els fan responsables de tots els mals de la nostra societat.
I el que era compassió s’ha transformat en ira. I aquesta ira instrumentalitzada, pot fer molt mal, anul·lant la fraternitat, la solidaritat, allò que ens fa sentir orgullosos de ser persones, que quan cal ens aboquem a ajudar els supervivents d’una inundació.
Els noms dels pensadors, dels atiadors, dels propagadors d’aquesta ideologia de l’odi i dels beneficiats per la internacional reaccionària són els mateixos que acumulen diners i poder, per desmuntar la democràcia formal, els que dominen la tecnologia espoliant territoris colonitzats i deixant residus i misèria per tot el món per fabricar nous enginys de mort.
En el mateix club elitista es troben els responsables darrers de l’escalfament que ens va ofegant lentament, que crema els nostres boscos i que ens inundarà més aviat que tard.
D’ells és també la responsabilitat de les decisions que desestabilitzen l’economia global i generen més misèria en les perifèries socials i que treuen profit de guerres i desastres.
Les conseqüències ja són visibles: els descartats, els refugiats, els perseguits, els desposseïts són de tots els colors i, en proporcions diverses, a totes les nacions.
Com que tot plegat pot anar a pitjor, ens cal preservar i escampar, sense rubor, per més que sembli desgastat, tot el que tingui a veure amb estimació, fraternitat, humanitat, solidaritat, comunitat; perquè la sortida, la sublevació dels desposseïts, estarà en mans dels nostres fills o dels nostres nets, però inevitablement, s’haurà d’alimentar d’aquests valors.
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