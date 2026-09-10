Opinió | tribuna
El camí abans del jutjat
Hi ha una frase que els advocats escoltem sovint: «Vull demandar.»
Normalment, però, la demanda no és el principi de res. Abans hi ha hagut una factura impagada, un conflicte laboral enquistat, una discussió entre socis, un acord incomplet, un problema familiar o una conversa ajornada massa vegades.
I arriba un moment en què una de les parts diu prou.
Setembre és especialment propici per recuperar aquests assumptes. Tornem de vacances, recuperem les rutines i també aquella carpeta —real o mental— on al juliol vam deixar tot allò que ja resoldríem més endavant.
La reacció sovint és clara: «Ara sí. Anem al jutjat.»
És comprensible. Quan algú considera que l’han perjudicat o que l’altra part ha incomplert, busca una resposta contundent. Però quan un client arriba al despatx amb aquesta idea, hi ha una pregunta més important:
Què vols aconseguir realment?
Perquè demandar no és un objectiu. És una eina.
En dret, sentir que tenim raó i poder demostrar-la no sempre és el mateix. Podem estar convençuts del que va passar, però després venen les preguntes incòmodes: ho podem acreditar? Tenim documents? Què es va signar? Hi ha terminis? I què passarà si un jutge interpreta els fets d’una altra manera?
Aquesta també és feina de l’advocat. No només explicar al client per què pot tenir raó, sinó també on pot no tenir-la. Defensar bé no és donar sempre la raó; és posar sobre la taula fortaleses, debilitats i riscos.
Hi ha conflictes que inevitablement acabaran davant d’un jutge. Drets que s’han de defensar, terminis que no es poden deixar passar i situacions en què l’altra part no vol negociar.
Però també existeix un espai abans del jutjat.
Una negociació. Una reclamació ben plantejada. Una mediació. Una reunió. Una proposta d’acord que fins aquell moment ningú havia formulat correctament.
Negociar no és cedir. Un bon acord pot permetre obtenir avui una solució que una sentència potser donarà d’aquí a mesos o anys, amb un cost econòmic, personal i emocional molt diferent.
Quan el conflicte entra al jutjat, alguna cosa canvia. La conversa es converteix en escrit. Les explicacions, en proves. Els temps els marca el procediment. I la decisió final deixa d’estar en mans de les parts.
De vegades això és exactament el que necessitem. Però convé saber quan fem aquest pas.
Perquè l’estratègia jurídica no consisteix només a saber demandar. També consisteix a saber quan encara no toca fer-ho.
Una part important de la nostra feina passa molt abans: ordenar els fets, detectar què falta, advertir d’un risc, aturar una decisió precipitada o aconseguir que dues parts tornin a parlar.
I també, quan cal, dir amb claredat: ara sí, hem d’anar al jutjat.
No es tracta d’evitar els tribunals. Es tracta d’arribar-hi quan sigui necessari i arribar-hi bé.
Per això, abans de presentar una demanda, val la pena preguntar-se: volem guanyar un procediment o volem resoldre un problema?
De vegades les dues coses coincideixen.
I de vegades, no.
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