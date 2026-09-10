Opinió | LA SOBRETAULA
Una ciutat desconeguda
El malaurat assassinat de Carles Vilajosana ha evidenciat, de la manera més tràgica possible, la inseguretat i la por que es percep a la ciutat, no només pels delictes que es cometen sinó també per la sensació, cada vegada més estesa, de no reconèixer la ciutat on vivim. En pocs anys moltes ciutats mitjanes catalanes han experimentat una transformació demogràfica extraordinària, sense estar preparades per assumir-la. S’han rebut milers de persones procedents d’altres països, de l’àrea metropolitana o d’altres territoris de l’Estat que han vingut a intentar construir una vida millor. El problema és que les nostres ciutats no estaven preparades per absorbir una transformació tan ràpida i, en això, els diferents governs, estatal, nacional i municipal, han fallat estrepitosament. Aquest fenomen es fa especialment visible als barris més degradats, allà on l’habitatge és més assequible perquè també és més vell, està en pitjors condicions i ha perdut valor. És aquí on trobem més mobilitat residencial: veïns nous que arriben, s’hi estan un temps i marxen quan poden trobar un lloc millor. Un barri no és només edificis, carrers i places. Un barri és saber qui viu al replà de casa, saludar el botiguer, reconèixer la persona que trobes cada matí quan vas a treballar, trobar els mateixos pares a la porta de l’escola o saber que aquella senyora gran del tercer viu sola. Són petites relacions aparentment insignificants que acaben construint una cosa tan important com la confiança. Perquè l’anonimat és un magnífic aliat de l’incivisme i també de la delinqüència. És molt més fàcil comportar-se com si el carrer no fos de ningú quan ningú no et coneix. És més fàcil embrutar, fer soroll, malmetre o saltar-se les normes en un lloc on no existeix cap mena de control. I és molt més fàcil tenir por d’una persona que no coneixes que d’un veí amb qui hi has parlat alguna vegada. Això no significa assenyalar la immigració com a responsable de la inseguretat. Seria una simplificació totalment injusta. Però tampoc podem continuar fent veure que els grans moviments migratoris, la pobresa, la segregació residencial i la manca d’integració no ens plantegen problemàtiques enormes per a ciutats com Manresa que cal solucionar. Negar els problemes, minimitzar-los o camuflar-los no els invisibilitza sinó que fa que s’enquistin i esdevinguin insolubles. I no parlar-ne per por de ser políticament incorrectes tampoc et fa més tolerant ni progressista, no ajuda ningú, ni els autòctons ni els mateixos nouvinguts, perquè tothom vol viure amb normalitat i seguretat. Per això la resposta no pot ser exclusivament policial. Evidentment, necessitem més policia, càmeres i control, prevenció i una resposta contundent davant del delicte. Qui incompleix les normes de convivència o comet un delicte ha de saber que hi haurà conseqüències. Però una patrulla no pot reconstruir una comunitat. Cal exigir unes mateixes normes de convivència per a tothom. I cal que qui arriba conegui la llengua, la cultura i els costums de la comunitat que l’acull perquè integrar-se no és simplement empadronar-se en una ciutat: és acabar-ne formant part. Potser ha arribat el moment de parlar de límits. Perquè acollir no pot voler dir simplement deixar arribar persones i procurar-los un lloc on viure. Quan una ciutat no disposa de prou habitatge digne, quan els serveis públics estan tensionats, quan determinats barris acumulen vulnerabilitat, quan costa integrar els que ja han arribat i l’escola no assimila, quan una part dels ciutadans comença a sentir-se estranya al lloc on sempre ha viscut, potser el més responsable és aturar-se. No per aixecar murs contra ningú, sinó per tenir temps de reconstruir l’espai comú que ens ha de permetre viure junts.
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