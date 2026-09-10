Opinió | LA SIMONETA
Dieta masculina per a la menopausa
El titular que em va col·lapsar el cervell va ser aquest: una guia d’alimentació per a la menopausa fa servir dades obtingudes en homes per fer recomanacions nutricionals per a dones.
Ara ja hem trobat la solució per poder millorar la menopausa de les dones. Que sigui dit de passada, no ha preocupat mai gaire fins que no s’ha vist que també podia ser un negoci.
La idea (tot i que ara s’ha descobert el pastís i fa posar els pèls de punta) que van tenir els experts va arrencar amb mal peu: «per estudiar què necessita una dona de cinquanta-dos anys ―per posar un exemple―, podem preguntar-li al Paco, que en té cinquanta-quatre, porta barba i pateix de colesterol».
En llegir la notícia vaig tenir una inspiració estranya: per què per estudiar les necessitats dels gats no estudiem gossos? Total, tots dos tenen quatre potes i tots dos mengen. Pobres gatets, quin patir!
Ei, que les dones han patit i segueixen patint per culpa de disbarats així i per culpa d’altres menyspreus, oblits, silencis... I per menjar, que segueixin patint! Ja no els ve d’aquí.
Si aquest titular sortís en alguna novel·la, semblaria irreal, però colaria com a versemblant. Les dones estan acostumades a tot i saben aguantar. També, quin remei els ha quedat?
Una dona no és un home amb menys testosterona. I la menopausa no és una avaria menor que cal suportar en silenci.
Potser ja aniria sent hora de fer una revolució científica extraordinària: estudiar què mengen les dones, què necessiten, com metabolitzen els nutrients, què passa amb els seus ossos i amb els seus músculs, quina mena de son no gaire reparador tenen, com els funciona el cor... I no pas amb un grup escàs, sinó prou representatiu. Amb diferents edats, diferents constitucions i diferents realitats.
A les dones, durant segles, se’ls va posar tota mena d’obstacles per accedir al coneixement i a l’exercici de la medicina. Dolors Aleu —per no sortir del nostre país— va ser la primera dona que es va doctorar en Medicina a Espanya, el 1882. Va haver de superar molts obstacles per arribar a la universitat i exercir una professió que, fins aleshores, havia estat pràcticament territori masculí.
I si volem anar una mica més enrere, tenim Jacqueline Felicie d’Almania, que el 1322 va ser jutjada per exercir la medicina sense llicència. Una dona que curava, però que, pel que sembla, no tenia el paper adequat.
Qui tenia el poder de decidir què era medicina també decidia qui podia exercir-la.
Per això el cos masculí va ser el prioritari en la recerca mèdica. Les dones, deien, eren massa complicades: que si les hormones, que si els cicles menstruals, que si els embarassos...
I és que no hi ha per on agafar-ho. Potser ja és hora de tenir la decència de preguntar a les dones què necessiten elles. Que la ciència no estudiï el Paco per entendre la Simoneta.
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