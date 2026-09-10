Opinió | MIRALLS
Contra el fracàs escolar, mètode Fonollosa
L’escola té una capacitat transformadora com cap altre àmbit de la societat contemporània. Ens trobem immersos en una espiral catastrofista del model educatiu que implica tothom. Des dels governs als mestres, passant per famílies, sindicats, universitats... Tothom hi té dret a dir la seva, tothom sembla tenir la clau per superar un sistema educatiu en declivi. No cal que Catalunya s’autoexclogui de l’informe PISA per constatar que el sistema ha fet aigües. Ens diuen que ens emmirallem amb els països nòrdics, però no se’ls acut dir-nos que a casa mateix hi ha escoles que al llarg dels anys són un model de cohesió i que poden convertir-se en un exemple. L’escola de Fonollosa, que ha superat els 55 anys de vida, encara té el poder de generar «una petita gran revolució», un lema que dona nom a un documental que es presenta dissabte de la setmana vinent.
Que un poble sigui durant dècades més conegut per la seva escola que no pas per cap altra iniciativa és més digne d’una investigació que moltes de les que ens presenten cada dia, algunes d’estrafolàries i impròpies de ser avalades per comunitats científiques. L’escola, oficialment Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa, és una petita gran revolució perquè ha fet de la música, la dansa i la natura els seus grans eixos vertebradors. Perquè ha sabut adaptar la realitat dels quatre municipis que abraça, ple de petits nuclis i masies disseminades, al seu programa educatiu. En una escola petita, on era inviable formar equips de futbol o bàsquet, es va optar pel tenis taula. Molt abans que el sistema educatiu obrís la boca sobre l’escola inclusiva, ja ho era. Molt abans que es parlés d’estudiar per projectes, a Fonollosa, ja ho feien d’una forma natural. És una evidència contrastada que potenciar la música als centres educatius, és molt més que un estímul dels sentits i les emocions. Els que fan música es concentren millor, rendeixen més en matemàtiques i en llengua. I, en una època que emergeixen derivades d’una preocupant salut mental d’escolars, mestres i pares, la música és una excel·lent eina per reduir l’estrès.
El mètode Fonollosa perdura al llarg de generacions. No és una flor d’estiu. És un sistema que es pot replicar i adaptar a les particularitats d’altres comarques i municipis. Sens dubte que PISA no punxaria estrepitosament entre els alumnes d’aquesta escola. Cert que actualment el percentatge de famílies amb pocs recursos o procedents de l’emigració és inferior a la mitjana catalana, i això afecta els resultats educatius. La història dels més de 55 anys de l’escola ens diu, però, que, més enllà del context social i econòmic de cada moment, el centre ha estat i és una gran pedrera de músics, actors, esportistes i també polítics, molts amb una notable projecció. Una escola, que a part de formar, ha estat i és un dels grans eixos d’unió entre els diferents pobles. Si en lloc de petits nuclis, parléssim de ciutats, diríem que l’Agrupació Sant Jordi és, de fet, una autoritat metropolitana.
Ara que l’escola tindrà el seu documental, serà bo que els seus promotors -l’entitat Patrimoni Obert- el facin arribar a la Conselleria d’Educació perquè el mètode Fonollosa sigui un referent al país. No es resoldrien tots els problemes del sistema, però sí que es reduirien.
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