Opinió | tribuna
Gras, lleig i nan
Jalen Brunson, base titular dels New York Knicks, és gras, fofo, malgirbat, nan (1,85) i esquerrà, en una enumeració que no esgota les seves faltes. És l’últim jugador que triaries per al teu equip. De fet, va ser tot just el 33 del draft, escollit ja en la segona ronda i a prop del suspens. Seria fàcil elaborar un vídeo de les seves prestacions actuals en què apareix com el mediocre perfecte, amb aquell trot de passes curtes i cames arquejades. Abans d’acabar aquest paràgraf, Jalen Brunson també és ara mateix el millor jugador de bàsquet del món. Va conduir el seu equip a aquest títol i va obtenir de manera inapel·lable el trofeu de jugador més valuós de la final contra els San Antonio Spurs.
Al llarg del juny passat, Brunson va protagonitzar la màxima exhibició de perícia individual dels últims temps. No sé si hem detallat que llança a cistella maldestrement, amb estranyes figures asimètriques, sense les paràboles perfectes de Stephen Curry. Ni tan sols esgrimirem els 45 punts del base novaiorquès en el cinquè i últim partit de les finals de l’NBA, amb ratxes de cinc cistelles consecutives. El fenomen impressionant no només és improbable pel seu físic, sinó sobretot pels efectes màgics que prodiga. «Aquest tio és massa petit», l’havia descartat una integrant de l’equip tècnic dels Spurs. Una visionària algorítmica, sens dubte.
Com un David aspre i desgastat, el gnòmic Brunson va tombar a les finals de l’NBA el gegant extraterrestre Wembanyama, que amb els seus 2,24 li treu literalment dos pams, sense oblidar que pensa en francès. Un exemplar del bàsquet de carrer més rústec, als antípodes d’Allen Iverson o del ballet de Shai Gilgeous-Alexander, va aconseguir el primer títol per a Nova York en més de mig segle. I no em parlin d’un exemple de superació, perquè es tracta de simple acceptació. Jalen Brunson és el millor jugador del món perquè és gras, fofo, nan, esquerrà i un geni.
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