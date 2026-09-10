Opinió
Dani Cortés, comissió de seguretat de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa
Quan el periodisme s’allunya de la realitat de Manresa
"Defensem la llibertat de premsa i el dret a informar. Però, precisament perquè creiem en el periodisme, considerem que ha d’anar acompanyat de rigor, de responsabilitat, de sensibilitat i de respecte per les víctimes"
Des de la comissió de seguretat de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) volem expressar públicament la nostra profunda indignació i desacord amb el tractament de la informació que estan fent alguns mitjans dels darrers esdeveniments relacionats amb l’assassinat ocorregut a la nostra ciutat.
Defensem, com no pot ser d’una altra manera, la llibertat de premsa i el dret a informar. Però, precisament perquè creiem en el periodisme, considerem que aquest ha d’anar acompanyat de rigor, de responsabilitat, de sensibilitat i de respecte per les víctimes.
Ens resulta especialment difícil d’entendre que, davant d’un assassinat tan greu, el relat periodístic pugui acabar desplaçant el focus de qui ha perdut la vida i de la realitat que preocupa els ciutadans, per centrar-se en altres aspectes que poden acabar generant una percepció completament allunyada del sentiment de bona part de la societat manresana.
Parlem clar: les persones que van cometre aquests fets no poden ser presentades com les víctimes d’aquesta història. Segons la informació coneguda, es tracta de persones amb antecedents penals greus. Explicar aquesta realitat no és criminalitzar ningú, ni alimentar l’odi, ni fomentar cap mena de discriminació. És explicar la realitat.
I encara considerem més lamentable que es posi el focus en les paraules pronunciades per la germana de la víctima durant el funeral del seu propi germà.
Cal tenir molt poc en compte el dolor d’una família per convertir les paraules d’una persona que acaba de perdre el seu germà en objecte de crítica o de debat públic. Aquell no era el moment de jutjar-la. Era el moment de respectar-la.
Mitjans de comunicació, facin una profunda reflexió, ja que la ciutadania de Manresa no necessita que ningú li expliqui què ha de sentir davant d’un assassinat. Els veïns coneixen perfectament la realitat dels seus carrers, dels seus barris i dels problemes de seguretat que pateixen o perceben.
I això és precisament el que sembla que alguns articles no volen acceptar: hi ha una preocupació real per la seguretat a Manresa.
Negar-la, relativitzar-la o intentar convertir en irresponsables aquells que la denuncien no farà desaparèixer el problema.
Des de la comissió de seguretat de la FAVM considerem que determinades informacions publicades recentment no ajuden a entendre la realitat de la ciutat, sinó que contribueixen a distorsionar-la.
Manresa no necessita un periodisme que busqui protagonisme a qualsevol preu. Necessita un periodisme que estigui al costat de la realitat, que escolti els veïns, que doni veu a les víctimes i que sigui capaç de parlar dels problemes sense por de molestar.
Avui sembla que fer periodisme sigui massa sovint senzillament publicar, generar reaccions i aconseguir titulars. Però, informar no és només publicar. Informar també és assumir la responsabilitat del que es publica.
No qüestionem el dret del periodista a escriure el que consideri. Qüestionem el criteri, el tractament i la sensibilitat amb què s’han abordat aquests fets.
I ho diem clarament: la llibertat d’expressió no està per sobre del respecte a les víctimes.
La FAVM continuarà defensant que Manresa sigui una ciutat segura, cohesionada i respectuosa amb tothom. Però, cohesió no significa mirar cap a una altra banda davant dels problemes. I respecte no significa silenciar les preocupacions dels ciutadans.
Respecte per la víctima. Respecte per la seva família. Respecte pels veïns. I, sobretot, respecte per la realitat.
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