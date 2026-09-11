Opinió | A FI DE BÉ
«.Cat», una història d’èxit
Aquest 2026 celebrem el 20è aniversari del domini «cat». Dues dècades enrere, Internet era un territori monopolitzat per estats i grans corporacions; semblava impossible que les cultures sense estat hi tinguessin cabuda. Però gràcies a la determinació d’una colla de visionaris (la gent del que avui és Accent Obert) i al suport de milers de ciutadans i d’entitats del país, la comunitat lingüística i cultural catalana va aconseguir de l’ICANN poder tenir webs i comptes de correu que ens identifiquessin i, d’aquesta manera, poder presentar-nos al món digital directament i amb veu pròpia.
Avui, 20 anys després, més de 118.000 dominis .cat certifiquen l’encert d’aquella decisió i la vitalitat de la comunitat catalanoparlant a Internet. A la Catalunya Central, el domini.cat també s’ha normalitzat; actualment l’utilitzen des de les administracions, les universitats i els serveis públics (per ex. Althaia) fins a mitjans de comunicació (Regió7), empreses (Bonpreuesclat), festes (la Patum), creadors (Konvent), la gran majoria d’entitats i moltíssimes persones a títol individual.
Per a un país massa acostumat a commemorar derrotes (sense anar més lluny, ahir mateix), és important ser conscients que a vegades també assolim victòries importants. I entendre les claus d’èxits com els del .cat (ambició, constància, estratègia i mobilització de la societat civil) ens pot ajudar a aconseguir nous triomfs i a preservar el que tenim. Perquè els anys que venen no n’hi haurà prou amb tenir un espai propi a Internet, sinó que haurem de saber treure profit de la nova era digital de la intel·ligència artificial i els algoritmes, i conjurar les amenaces que també hi van associades -com la invisibilització-. Ens hi juguem el lloc que ocuparà la cultura catalana en la nova etapa d’Internet.
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