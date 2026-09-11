Opinió | EL CROQUIS
Col·lapse immigratori
Tot i que aquest comentari es publicarà el dissabte 12 de setembre, com és lògic va ser escrit abans de la festa nacional del dia 11, de manera que no pot ressenyar res d’especial respecte de la celebració de la diada catalana d’enguany, que en tot cas caldrà incloure en els comentaris de la setmana que ve. Malgrat això les darreres setmanes han estat força plenes d’altres esdeveniments, molts dels quals no afecten directament Catalunya, però que demostren que de conflictes n’hi ha, o que en poden sorgir tot de cop, arreu del món. És el cas, per exemple, de l’embolic en què s’ha convertit, almenys per una temporada que no s’acaba de concretar ni definir, l’entrada de molts milers d’immigrants en aquella àrea que sempre s’havia considerat que eren les «possessions d’Espanya al nord d’Àfrica», o sigui Ceuta, Melilla i el seu entorn. La situació encara no és gens clara sinó que continua sent qualificada de «col·lapse». Què cerquen els milers d’immigrants en aquell indret? Evidentment, aconseguir un millor nivell de vida, trobar una feina, poder tenir un habitatge digne, etc. O sigui tot allò que saben que és més habitual a Europa, però que no ho és gaire al seu voltant. Per descomptat que la qüestió no és gens senzilla de solucionar i que les tensions segurament s’aniran mantenint molt de temps encara.
Canviant radicalment de tema, val la pena de tenir en compte una notícia catalana ben positiva, però que podria passar desapercebuda. Es tracta, segons la informació oficial que se n’ha publicat, de la primera planta productora de biogàs construïda en un centre de recerca públic, que té uns objectius ben específics i concrets: aprofitar la matèria orgànica que produeixen residus orgànics vegetals o animals, com són els fems de gallines o porcs, per obtenir diòxid de carboni o metà, que es pot fer servir per generar electricitat o energia tèrmica. Fins ara, aquesta matèria orgànica només servia en alguns casos, com a adob agrícola. Ara, doncs, s’ampliarà notablement la seva utilitat.
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