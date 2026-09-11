Opinió | tribuna
Defensar Manresa és defensar el nostre futur
Manresa ha viscut aquests dies uns fets terribles. Uns fets que ens han colpit profundament i que no admeten ni relativitzacions ni excuses. Quan passa una cosa així, és normal sentir dolor, ràbia, preocupació i fins i tot por. I és també legítim exigir respostes i, sobretot, fermesa. Les lleis s’han de complir, la seguretat s’ha de garantir i qui comet un delicte n’ha d’assumir les conseqüències.
Però una cosa és afrontar els problemes de cara i una altra molt diferent és convertir-los en una condemna contra tota una ciutat.
Aquesta setmana hem tornat a sentir parlar de Manresa com «la Tijuana catalana», «el Bronx» o com una ciutat pràcticament inhabitable, dominada per la inseguretat i la por. Ho hem sentit en alguns mitjans, en tertúlies i, sobretot, a les xarxes socials. Moltes vegades de persones que probablement fa anys que no trepitgen Manresa o que, senzillament, no la coneixen.
I aquesta caricatura no només és injusta. També ens fa mal.
Perquè Manresa no és una notícia de successos. Manresa és una ciutat extraordinària per viure-hi. Ho sabem els que hi vivim, els que hi treballem, els que hi tenim els nostres negocis o els que hi portem els fills a l’escola. Ho sabem els milers de persones que cada dia fem vida als seus carrers amb absoluta normalitat.
Això no significa negar els problemes. En tenim, i alguns són importants. Tenim reptes de seguretat, convivència, integració, habitatge o civisme que hem d’afrontar sense complexos. Negar-los seria tan irresponsable com exagerar-los. Precisament perquè estimem Manresa hem de reclamar recursos, prevenció i tota la fermesa que permeti l’Estat de dret.
Però fermesa no és el mateix que destruir la reputació d’una ciutat.
Cada vegada que nosaltres mateixos compartim que Manresa és una ciutat perduda, que aquí ja no s’hi pot viure o que tot està fora de control, hauríem de preguntar-nos què estem construint amb aquest relat. La reputació d’una ciutat té conseqüències sobre la seva capacitat d’atraure persones, inversions, talent i activitat econòmica. I també sobre la ciutat que deixarem als nostres fills.
Podem criticar l’Ajuntament, exigir més policia, reclamar canvis i denunciar allò que no funciona. Tot això forma part d’una ciutat democràtica i exigent. Però hi ha una diferència enorme entre voler millorar Manresa i menysprear-la.
Ara necessitem serenitat, però també determinació. Necessitem institucions que actuïn i una societat que exigeixi solucions. Parlar dels problemes sense tabús, però també rebutjar aquells que aprofiten el dolor per incendiar, dividir o convertir Manresa en l’escenari dels seus interessos polítics, mediàtics o personals.
Perquè els qui aquests dies suquen pa amb el que ha passat marxaran. Passarà la notícia, canviaran els titulars i trobaran un altre lloc on dirigir els focus.
Nosaltres continuarem aquí.
Aquí continuarem vivint, treballant, educant els nostres fills, obrint negocis, construint projectes i imaginant com volem que sigui aquesta ciutat d’aquí a deu o vint anys.
Per això ara, més que mai, ens toca fer una cosa molt senzilla: cuidar Manresa. Exigir quan calgui. Corregir el que no funciona. Ser ferms davant de qui incompleix les normes. Però també aixecar la veu davant de qui pretén convertir els nostres problemes en la nostra identitat.
I aquesta ciutat no la defensarà ningú millor que nosaltres.
Perquè defensar Manresa no és negar els seus problemes. És comprometre’ns a resoldre’ls sense permetre que ningú ens robi l’orgull de la ciutat que som.
Defensar Manresa és defensar el nostre futur.
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