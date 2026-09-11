Opinió | evangeli
Joan Gili Ramos
Estimar i perdonar
Avui hem de reflexionar sobre el perdó: un tema delicat en el que Jesús insisteix en moltes ocasions i de diverses maneres.
Ell millor és partir de l’amor entès i viscut segons el cristianisme: l’amor que és la donació d’un mateix als altres.
El que observem en el nostre entorn més immediat i les noticies que ens arriben d’aquí i d’allà ens poden arribar a fer pensar que aquest amor a que ens hem referit ha perdut el seu significat, el seu valor i el seu sentit; que s’amaga darrere de teories, de noves formes que li donen un aire diferent. Però l’amor cristià és viu; presenta uns trets molt humans i permanents enmig de la nostra realitat canviant: és l’amor que no pot quedar acotat, va més enllà dels gustos i dels desitjos, porta a canviar de vida, a descobrir el que hi ha dintre i fora d’un mateix, el que fa que assolim el que semblava impossible, el que sempre dóna noves oportunitats i ajuda a salvar molts obstacles. El que acull, El que està per sobre de guerres, d’enfrontaments, d’odis, de rancúnies i de venjances. El que fa despertar la solidaritat, la fraternitat...Es l’amor que rebem de Déu i des d’aquesta recepció l’hem de transmetre i compartir, estimant a tothom, fins i tot – i això per alguns pot semblar una bogeria – els enemics, tot i pregant pels qui ens persegueixen (Mt 5,44).
El perdó és un reflex de l’amor. Situats en aquest context amorós podem comprendre millor els versets de l’Evangeli que proclamem aquest diumenge (Mt 18, 21-35), on l’apòstol Pere pregunta a Jesús quantes vegades hem de perdonar un germà i Jesús diu que s’ha de perdonar sempre, no hi ha límits per al perdó. Seguidament trobem una paràbola en la que un subordinat, a qui un rei, amb total generositat, ha perdonat un deute enorme que no podria pagar mai , no perdona a un seu company que li deu una quantitat molt petita comparada amb la que ell ha estat perdonat. De manera semblant a la del subordinat ens trobem nosaltres davant de Déu i implorem la seva misericòrdia. Volem i ens dóna molta pau ésser perdonats. Déu està més disposat a perdonar que no pas nosaltres a demanar perdó. Sovint, a nosaltres, no ens és fàcil perdonar: passar per alt el deute que pensem que algú te amb nosaltres i procurar restituir la nostra relació. Pot ser que necessitem un llarg camí que hem de recórrer amb humilitat i compassió, sanant el record perquè deixi de pertorbar la nostra pau interior.
Demanem la gràcia d’estimar el món i de viure perdonant generosament, intentant la reconciliació amb els que hem ofès o ens han ofès per tal de poder experimentar la vertadera pau i alegria que prové d’estar en harmonia amb Déu, amb un mateix i amb els germans.
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