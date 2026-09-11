Opinió | tribuna
Inici de curs: construir gradualment el vincle educatiu
Un milió i mig d’alumnes arrenquen el curs escolar aquesta setmana. Un nou període d’oportunitats, vincles i descobertes que no és igual per a tothom. Cada edat té les seves particularitats i necessitats i en l’etapa educativa que arriba fins als tres anys la paraula “adaptació” ressona amb força. Si preguntéssim a les famílies sobre aquest terme, explicarien desenes d’anècdotes, històries i records, i esbrinaríem que moltes famílies ho viuen amb neguit i preocupació. Però no cal patir: l’objectiu principal d’aquest procés és garantir el benestar de l’infant i la seva incorporació gradual a una nova rutina, tenint en compte també en tot moment les necessitats de cadascuna de les famílies.
L’ús de les paraules que fem servir defineix les nostres accions, i per tal d’entendre bé tot el que implica aquest procés d’arrelament i desterrar definitivament les pors que puguin sorgir, a les escoles bressol que gestiona la Fundació Pere Tarrés a Manresa substituïm la paraula «adaptació» per «familiarització». Mentre la primera transmet la idea que és l’infant qui s’ha «d’adaptar» a un entorn ja establert, la segona posa el focus en el vincle, en la corresponsabilitat i en el camí que farem plegades les famílies i els equips educatius. Perquè per a nosaltres els primers dies són claus no només per habituar-nos al nou espai sinó sobretot per començar a formar la família que serem al llarg del curs.
La familiarització, doncs, no és un mecanisme creat per dificultar la conciliació familiar. En començar el curs, els nens i nenes passen d’un entorn segur amb persones de confiança, amb rutines que giren al voltant d’ells i una confiança cega cap als adults que formen el nucli familiar, a trobar-se de cop en un entorn nou ple d’estímuls diferents, rutines escolars, companys i companyes amb qui compartir espai, materials i educadores... És clau fer una entrada progressiva a l’escola perquè aquesta nova experiència estigui marcada pel màxim benestar possible i que els infants puguin començar a sentir-se segurs i estimats per poder començar a aprendre. Poder construir pas a pas aquest vincle i oferir un entorn còmode i tranquil als nens i nenes marcarà l’inici d’unes noves oportunitats de desenvolupament i aprenentatge.
Cada infant ve amb una realitat pròpia que fa que cada procés de familiarització sigui únic i diferent. Hi ha infants que s’hi habituen més fàcilment que altres, però tot acabarà posant-se a lloc. No és bona idea comparar o tenir pressa. No defalliu perquè tot el que passa a les aules és normal i necessari. La familiarització és una oportunitat que tenim les educadores i els educadors per conèixer el vostre fill o filla i alhora, una ocasió única perquè pugueu veure de primera mà i en funcionament l’equip educatiu que acollirà al vostre tresor més preuat. Encara amb dubtes o neguits? Si és el cas, famílies, l’educadora responsable de fer l’acollida al vostre menut us ajudarà a trobar la millor fórmula per introduir la nova rutina a la dinàmica familiar.
Calma, doncs, davant la incertesa, davant la novetat: l’infant es mereix poder entrar en el nou entorn per la porta gran. Tot anirà bé si hi ha serenor i confiança. Només cal disponibilitat, temps i comunicació per les dues parts, i si això es dona, res pot sortir malament: acollirem de la millor manera als vostres infants. I d’aquí a uns anys, quan recordeu els primers dies d’escola dels vostres petits, ho fareu amb nostàlgia i tendresa.
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