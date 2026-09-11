Opinió | PEDRA SECA
I Junts va pujar
Triangle polític viciat: Junts només critica el PSC i els d’Illa només Aliança Catalana. Vols gallinacis absents de propostes
L’ara anomenat «Jou Nature» és un complex turístic de 5.000 m² i 140 hectàrees situat a Guardiola de Berguedà. Quasi tots els diputats de Junts al Parlament de Catalunya han fet aquesta setmana «unes jornades de treball de dos dies». Té el format de contraprogramació a les trobades també “territorials” organitzades per Salvador Illa amb els seus consellers. Si fos un concurs, anirien cinc a tres a favor dels socialistes pel nombre de retirs respectius.
Les governamentals, amb un cost mitjà de 53.000 euros cadascuna, acostumen a fer-se a llocs com santuaris i monestirs cristians. Les profundes conviccions catòliques de l’actual president de la Generalitat determinen indrets com Poblet o Sant Benet de Bages.
A Guardiola hi va haver absències de destacats diputats entre els trenta-cinc escons juntaires. Carles Puigdemont i Lluís Puig no hi van ser per raons òbvies: esperen que el jutge Llarena i companyia acabin passant per l’adreçador judicial europeu a favor de l’amnistia validada des de Luxemburg. Dues fonts afirmen que el líder no s’hi va ni connectar virtualment. Les «jornades», presentades amb format de dos dies, van començar amb dures crítiques al govern del PSC i sense la presència del president del Parlament. Josep Rull només hi va pujar una estona matinera el segon dia. Abans de les 15 hores del dimarts tothom havia plegat. El secretari general, Jordi Turull, només hi va ser el dilluns. L’endemà, a primera hora, ja era a Barcelona fent declaracions a Catalunya Ràdio a l’hora de les tertúlies.
La durada, la implicació i les absències notables porten a pensar que el treball de planificació i estratègia parlamentària no pot haver estat gaire profund. Un signe dels temps, dels seus i de tota la resta de grups de l’arc parlamentari català. Després de la benvinguda oferta pel líder del partit al Berguedà, Ramon Caballé, abans de començar les reunions, la presidenta del grup parlamentari (Mònica Sales) i el portaveu a la Cambra (Salvador Vergés) van fer davant dels mitjans fortes crítiques al Govern, exigint una profunda remodelació de conselleries o furgant en l’informe PISA o en les vagues diverses. No consten més declaracions en acabar per fer balanç.
Ara mateix la política declarativa d’aquí bascula en una mena de triangle diabòlic. Cap proposta en positiu de ningú. Tot és irradiar declaracions i contradeclaracions per obtenir rèdit electoral. Els de Junts llançant-se contra el PSC, el qual els ignora i dispara només contra Aliança Catalana. I els de Puigdemont ni mencionen als d’Orriols. No saben ni com aturar-los en bona part del seu electorat. A Illa algú li ha aconsellat carregar amb estridència contra l’alcaldessa de Ripoll per tombar els neoconvergents. Els hi espera gestionar una futura gàbia de gallines esverades i enfadades. La resta, polls molls picant el blat de moro.
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