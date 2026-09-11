Opinió | VEIENT-LES PASSAR
Mentides al descobert
La setmana passada, quan l’alcalde i la consellera ens van dir amb tant èmfasi «són nascuts a Catalunya, són catalans!», no sabíem si ens tractàvem com si fóssim nens o si ens prenien per imbècils. Després d’haver sentit dir tantes vegades -als de la mateixa corda- que «quan es produeix un delicte s’ha de posar l’accent en la víctima i no pas en la nacionalitat dels delinqüents», amb la seva preocupació per deixar clar que l’autor de crim era «nascut a Catalunya», l’únic que aconseguien era aixecar suspicàcies i fer créixer els rumors. Perquè encara que, tant ells com una part de la premsa, ens venguin una realitat maquillada («per no estigmatitzar», diuen), quan les notícies passen a la porta de casa, per molts jocs de paraules que facis no enganyes a ningú. Però uns i altres segueixen enrocats perquè cap evidència malmeti la gran mentida, la imatge edulcorada i falsa d’una ciutat que no existeix.
Després, en les dues concentracions que hi va haver davant l’ajuntament, la indignació va fer aflorar la Manresa real. Es reflectia en desenes de comentaris on la gent s’esbravava dient les coses pel seu nom, allò que els que ens governen, i tots els políticament correctes, no faran mai. I de què parlaven? Doncs parlaven de com s’ha degradat tot, de les cares que veus pel carrer, de la delinqüència, de situacions amb les quals s’havien trobat, de la por; de com n’hi ha tants que abusen de les ajudes, de les pagues, dels vals, de les targetes, dels bons socials... Parlaven també d’exigències i actituds insolents, de serveis saturats, de la monja, de les okupacions, del masclisme i el fanatisme religiós; de l’arraconament d’alguns costums nostres en favor dels seus, d’escenes urbanes que ens traslladen a l’edat mitjana i d’una deriva demogràfica que projectada en un futur molt proper la veien inquietant. Sorprenentment, també n’hi havia molts que, farts de tant bonisme, parlaven amb gran desinhibició de a qui pensaven votar. Sentien que ara els «vulnerables» eren ells i que els havia arribat l’hora d’actuar.
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