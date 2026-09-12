Opinió
Aclimatar-los
Hem tingut una setmana tan entretinguda, tan interrompuda i tan curta que s’ha parlat poc d’una de les grans «operacions» de la tornada a l’escola. L’aclimatació. Tots els que hem sigut pares l’hem patit obedientment. L’aclimatació dels petits a l’escola vol dir fer-los anar a escola a poc a poc sense que en notin els efectes. Recordo que, amb els meus, vaig haver de fer un excel de control horari per no equivocar-me i no fer algun gest horari errat que pogués ser contraproduent pel desenvolupament emocional dels meus fills. El primer dia hi van una estona. I no tots a la mateixa estona. Els portes quan et toca i els reculls quan et diuen: dur-los mitja hora després i recollir-los un quart abans. El segon dia canvia l’hora d’entrada, que és diferent de la del dia anterior, i l’hora de sortida depèn de factors ambientals. El tercer dia l’hora és diferent de la dels dos dies anteriors i el quart dia el més fàcil és que finalment t’oblidis d’encertar l‘hora que els has de deixar i segurament ja no faràs cas de l’hora de recollir-los. Fins que et truquen. Un dia la diferencia horària entre deixar-los i recollir-los era tan petita que ja no em vaig moure d’allà. Em vaig quedar en un raconet esperant sense molestar. Sí, ara estic exagerant, ho sé. No hi puc fer res. Diuen que tot això ho fan perquè l’infant – infant, quina paraula més tendra, jo l’acostumo a associar només al pessebre de Nadal – no tingui tan trauma en aquesta nova vida que just comença. Els meus fills van anar bastant sueltos i sense traumes i, com a tal, ploraven prou el que tocava quan els deixava. I això ho explicava la profe amb una vehemència tan convincent com extrema. Jo no em vaig aclimatar mai. El trauma va ser meu que no vaig arribar a superar, ho reconec, aquesta prova d’inconciliació familiar i laboral. Em superava. La setmana següent, els meus fills seguien plorant el que marquen els estàndards per anar a escola i jo vivia en l’angoixa de saber quin horari calia complir. Hi he pensat en això de l’aclimatació aquesta setmana quan he vist que dilluns no existia, dimarts hi havia vaga, dimecres, segons on, hi havia un ES-Alert que impedia anar a escola i dijous era vigília d’una festa que ja no sabem ni com celebrar. Penso en els pares que els ha tocat aquesta setmana tan estranya d’aclimatació i penso que han tingut sort. Ara que l’escola està en lluita i que molts hi estem d’acord, de vegades també fa coses, cosetes que costen d’entendre. L’aclimatació, per a mi, n’és una mostra. La setmana de l’aclimatació i la setmana del carnaval on cada dia era un repte vital per saber que coi havia d’anar el teu fill a escola no sé si milloren el sistema educacional, però posen a prova l’ecosistema emocional. Aclimatar-se és un bon concepte ara que ens toca, més que mai, aclimatar-nos al canvi que ens cau al damunt i que no ens cau gradualment i una miqueta cada dia, sinó a raig al damunt.
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