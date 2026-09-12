Opinió | Amb les garrofes
La caixa preveu
Caixa Enginyers és la més gran de Catalunya que ha sobreviscut a l’absorció i transformació en bancs de la pluralitat de Caixes catalanes que atenien el teixit econòmic local i els impositors populars. Està vivint uns moments de fort creixement en volum de negoci i guanys. Aquests dos darrers anys ha crescut amb percentatges de dos dígits i està caminant cap els 250.000 socis, dels quals, el 85% operen a través de canals digitals. S’està ampliant la xarxa d’oficines territorials a les principals ciutats catalanes i el Govern li ha prorrogat el contracte fins al 2028, per mantenir el servei d’oficina mòbil a desenes de municipis catalans sense sucursals. Segons STIGA, la Caixa és la primera entitat en qualitat de servei a tot l’estat espanyol. Acabo aquest clip publicitari d’una Caixa que, no només conserva l’esperit tradicional, sinó que el millora en ser una banca cooperativa, on els que ens hi associem tenim dret a veu i vot, si volem.
De tant en tant, l’entitat organitza sessions en línia per informar sobre temes financers i econòmics. Fa poc va presentar l’informe sobre «Perspectives Econòmiques i Financeres per al segon semestre de 2026», en una sessió celebrada a la Borsa de Barcelona. Segons l’informe, Europa guanya pes estratègic en un context global incert i en transició cap a un ordre multipolar i progressivament més fragmentat. Aquest escenari va acompanyat d’una major inestabilitat geopolítica, amb tensions comercials i estratègiques que continuen condicionant l’agenda internacional.
Un dels elements d’incertesa és el conflicte EUA-Iran que té un impacte directe en el comerç global. Amb el focus a l’Estret d’Ormuz, per on circula al voltant del 20% del petroli i el 25% del gas natural a escala mundial, afectant el subministrament global d’energia, semiconductors i fertilitzants. Tot i així, l’informe disminueix les possibles tensions en els preus de l’energia perquè els tipus d’interès ja s’han normalitzat i l’economia mundial depèn menys dels combustibles fòssils que fa uns anys. Segons Bas Fransen, director de Mercat de Capitals de Caixa Enginyers: «Els mercats de capitals continuaran exposats a episodis de volatilitat derivats de la incertesa geopolítica i de la reconfiguració de l’ordre econòmic global, tot i que amb una inflació més continguda que en cicles anteriors». Amb tot, Europa, continurà avançant en el seu procés de redefinició estratègica, amb un major èmfasi en la inversió en defensa, infraestructures i transició energètica, en un context de recerca d’una major autonomia econòmica.
Per altra banda, es constata que la IA es consolida com a motor real de l’economia. La seva adopció avança a gran velocitat, especialment entre les grans companyies tecnològiques, que estan incrementant de manera notable la seva inversió. En aquest context, s’espera que la IA contribueixi de manera significativa al creixement de l’economia global i a la millora dels beneficis empresarials en els pròxims anys. Jo m’atreviria a afegir, per ara. No queda gens clar, a mig termini, quins poden ser els impactes negatius de la proliferació de la IA. Creuem els dits!
Enfocant el tema de les finances familiars, l’informe apunta que el principal repte continua sent la inflació, que segueix erosionant el poder adquisitiu de l’estalvi i exigeix una gestió més eficient dels recursos. És per aquest risc creixent que s’informa que Caixa Enginyers posa a disposició dels seus socis un conjunt d’eines i serveis orientats a reforçar la salut financera de manera integral. Entre aquests, destaca l’Índex de Salut Financera, que permet fer un diagnòstic personalitzat a partir de l’anàlisi de la liquiditat, el nivell d’endeutament, la despesa i la capacitat d’estalvi. I un acompanyament per recordar els objectius a llarg termini i no deixar-se portar per impulsos i per temors a curt termini. Així mateix, l’entitat promou la categorització i el control de despeses com a base per identificar patrons de consum i detectar oportunitats d’optimització de l’estalvi, juntament amb recomanacions personalitzades que faciliten una planificació financera més informada i consistent.
Fins aquí, un resum de l’informe de Caixa d’Enginyers per aquest semestre de 2026. Un servei que és d’agrair, tot i que la part més interessant per un estalviador baix o mitjà, és conèixer aquelles indicacions que poden ajudar a prendre decisions per a mitjà termini. No tant, per deixar-se endur per les impressions a curt termini. De fet, el curt termini, tan utilitzat pels qui «juguen» a la borsa, és tan predictible com el temps avui, amb el canvi climàtic. Si es fa cas del meteoròleg Donald Trump, que tan aviat anuncia la pau com la guerra, fent pujar i baixar la borsa, esteu perduts. Perquè els únics que ja saben que dirà i, per tant, mouen a temps els seus peons, comprant o venent, són els seus familiars i amics que acabaran el seu mandat amb més poder econòmic que mai.
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