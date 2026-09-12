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Opinió

Maria Gallofré

Maria Gallofré

Codirectora de l’escola d’idiomes MoMa New School i de MoMa Espai Cultural

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El dia que vaig fer un discurs a la plaça 11 de setembre

Enguany he tingut l’honor de poder fer la Glossa de la Diada conjuntament amb la meva amiga i sòcia Montse Parera. El discurs deia així…

En el món d’avui en dia, on les pantalles són les reines i la immediatesa s’ha convertit en modus vivendi, llegir pot arribar a ser un acte de resistència per a aquells que no volem caure en aquesta voràgine il·luminada.

La lluita contra aquesta ximpleria, considerem, ha de començar des de ben petits. Dedicant temps a construir un imaginari sòlid que ens acompanyi tota la vida i que tinguem la capacitat de treure’l en els moments que més ho necessitem [...]

Un altre acte de resistència, que acompanya aquest, és el de llegir en la nostra llengua i no abandonar-la ni per modes, ni per comoditat, ni per mandra, ni per likes. Són infinits, els inputs que ens arriben de fora. La globalització té això, fer un món cada vegada més semblant, erosionant i esborrant les particularitats de cada territori.

[...] Autors com Sebastià Sorribas, Roser Capdevila, Manuel de Pedrolo, Josep Vallverdú, o Violeta Denou van apostar per escriure en català quan no era tan fàcil ni senzill com fer-ho ara i no se’ls pot eliminar del mapa.

La meticulositat del seu llenguatge, la cura del vocabulari escollit i l’obertura dels seus mons [...] han estat un regal a la nostra llengua, que no pot ser oblidat ni substituït. I des d’aquí demanem als nous autors que conservin la riquesa de la nostra parla i no escriguin històries simplificant les descripcions i diàlegs per culpa del regnat de la immediatesa [...]

Per altra banda, la degradació de la llengua per manca d’aquests matisos narratius, està provocant que els més petits i els ja no tant, visquin i s’expressin fent ús d’una infantilització de la llengua que pot arribar a ser perpètua, reduint-la a una simplicitat vàcua que no correspon a la força lingüística que realment posseeix el català.

El català és una llengua riquíssima en recursos literaris i lingüístics i assegurar-nos de no perdre’ls, és una manera de salvaguardar i mantenir amb força aquest llegat nostre.

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