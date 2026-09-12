Opinió
Diada, Manresa i Ceuta, escenaris de l’absurd
Just la setmana que al Liceu s’ha donat el tret de sortida a la nova temporada escènica, la ciutadania ha pres consciència d’assistir diàriament a la representació d’una obra del teatre de l’absurd, aquell corrent dramàtic que reflexiona sobre la falta de sentit de la vida humana, el buit existencial i la incapacitat de comunicar-nos realment. No importa l’escenari, perquè la globalització fa possible que les obres s’interpretin arreu seguint un guió idèntic que la IA explicita: «Sense acció clara (les trames no tenen un començament i un final lògics). Diàlegs buits (les converses es repeteixen o no porten enlloc). Incomunicació (els personatges parlen, però no s’entenen entre ells). Temes foscos i còmics (mesclen el drama profund amb situacions ridícules)». La celebració de la Diada ha estat la gran escenificació a Catalunya els darrers dies, amb actuacions a Sant Boi (amb oblits clamorosos), al Fossar (violència buida de sentit), el pregó institucional (retòrica patològica), ofrenes florals (amb desfilada i xaranga als peus de l’estàtua de Rafael Casanova), manifestacions descentralitzades (plantant cara a cap enyor), i el multicultural acte institucional al Teatre Nacional com a darrera obra del corrent de l’absurd en la Catalunya que no s’atreveix a ser. És clar que l’absurditat que ens aclapara també s’escenifica a Manresa, on la gent ha sortit tres dies al carrer per reclamar mà dura contra la delinqüència reincident i la dimissió de l’alcalde, la no criminalització de la immigració, i un contundent «prou!» mirat amb lupa perquè ningú no l’aprofiti amb intencions electorals. A tanta trama argumental, l’espectador que s’ha manifestat en alguna modalitat de les protestes ciutadanes hi pot afegir ara la decisió judicial de deixar en llibertat vigilada amb tractament terapèutic els dos menors de setze anys detinguts dimarts en relació amb l’apunyalament mortal de la setmana passada. El ciutadà atemorit, i l’emprenyat, i el conscienciat de la problemàtica social tenen dret a dubtar de l’efectivitat que pot tenir la mesura judicial, si els dos col·legues acusats del crim també havien estat en vigilància i atenció terapèutica anteriorment? I és clar, també, que l’obra absurda s’interpreta a l’Espanya colonial utilitzant la “invasió mora” per justificar l’injustificable, sense fer memòria que va ser Franco qui va importar mà d’obra assassina del Marroc per imposar el cop d’estat contra el govern legítim de la República. En avió, els va dur. El primer pont aeri militar de la història amb avions de transport alemanys i italians, per superar el pas de l’estret per la Ceuta republicana. Teatre absurd del bo és el que interpreten ara, a Madrid. (I no em queda espai per a la cartellera de Donald Trump...).
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