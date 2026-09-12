Opinió | Opinió
Importen més les gallines o els ous?
Si us agraden les truites o els ous ferrats, beveu llet amb cacau, preneu cafè, de tant en tant mengeu un bon bistec de vedella i un peix que no sigui de piscifactoria, conduïu 2.000 quilòmetres al mes amb un cotxe dièsel i teniu fills en edat escolar, els últims cinc anys heu sigut una víctima propiciatòria de la inflació.
Per ordre. La dissociació entre les xifres macroeconòmiques i la butxaca dels ciutadans comença al supermercat. El producte més castigat per l’augment de preus des de l’estiu del 2021 han sigut els ous. Han pujat fins al 85%. I no és per falta de gallines, una au cada vegada més diversificada, sinó pels costos atribuïts a tota la cadena de valor: del pinso al transport. Des dels tres euros que pot costar la dotzena d’ous de gallina convencional (és a dir, tancada i patint) fins als set euros dels que ponen les gallines ecològiques que viuen lliures i ben eixerides, n’hi ha de totes les gammes. Per comparar, el preu mitjà d’una gallina ponedora criada a l’aire lliure ronda els 15 euros. Una gallina pot pondre sis ous a la setmana. A partir dels quatre anys de vida comença a perdre productivitat. Sens dubte, sembla un negoci rodó tenir cent gallines... sempre que hi hagi corral.
La pujada del 85,6% del preu dels ous es compara amb el 23,35% d’inflació acumulada des de l’agost del 2021, quan la pandèmia, més apaivagada, encara convivia amb nosaltres. Hi ha fins a 19 productes alimentaris diferents que han superat l’IPC en aquest període, entre els quals hi ha el pa i les patates. ¿I el preu de compra de l’habitatge que, com a tal, no registra l’IPC? Duplica la inflació. Segons l’INE, ha pujat el 50%. Idealista estableix que el preu mitjà de 1.839 euros per metre quadrat de l’agost del 2021 ha passat a 2.924 euros per metre quadrat a l’agost del 2026.
Una família espanyola que ingressa 60.000 euros bruts a l’any gasta el 33% en habitatge i el 17% en alimentació. Prou per queixar-se del cost de la vida. Si, a més, té una hipoteca flexible, l’augment de l’euríbor –ha passat del 2,11% al 2,95% en 12 mesos– també li afecta la factura mensual. Per a una hipoteca a 15 anys de 125.000 euros, a euríbor +0,5%, són 50 euros més al mes. I la pujada dels tipus d’interès aplicada pel Banc Central Europeu augura pujades més fortes.
A l’augment dels productes bàsics s’hi contraposen pujades lleugeres i el manteniment, fins i tot la baixada, dels productes tecnològics i les comunicacions, del transport públic i fins i tot de formes diverses d’entreteniment. Anar a un concert del cantant superestrella preferit o comprar-se l’últim telefonet d’aquests anomenats intel·ligents (encara que acabin facilitant la ximpleria massiva) té avui un cost més baix que el 2021.
Apassionants paradoxes del nostre món. Pot ser més barat passar les vacances a Sri Lanka o les Filipines que anar a Cadaqués o Chiclana. La factura setmanal del supermercat per a una família de dos o tres fills costa el mateix que un bitllet d’avió a Singapur. A aquest pas, amb els diners de sortir tres cops al mes a sopar en restaurants de pa sucat amb oli que s’hagin posat de moda, es podrà fer la volta al món. ¿A qui li estranya que avui les noves generacions viatgin sense parar? Per molt que hagi pujat el preu del petroli –ha tornat a superar els cent euros–, els avions van plens.
El reportatge d’obertura d’aquesta setmana de l’‘actius’ vol desentranyar les diferents facetes de l’augment dels preus que estem patint. Que se’ns tira al damunt una pujada de tardor no ho pot negar ni el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, encara que sigui l’argument principal de l’amortitzat Govern d’Espanya per justificar una gestió dopada pels fons europeus i la despesa pública. Ens salven les nostres empreses, les exportacions de serveis, el turisme i una demanda interna fruit de l’efecte riquesa. Encara que soni a tòpic, es tracta d’una inflació que va per barris. En aquest cas, l’alimentació i l’energia, pendents de Donald Trump i companyia.
Els bancs centrals van frenar amb la política monetària la primera onada inflacionista desencadenada després de la invasió russa d’Ucraïna, que va situar l’IPC en el 10,1% a l’octubre del 2022. Tenen el repte d’aturar una segona onada. L’augment dels preus a la UE (també als EUA) va camí d’accelerar-se fins al 4% anual des del 3,3% en què es va situar en les primeres estimacions de l’agost. L’objectiu del 2% queda lluny. Les tensions geopolítiques continuen i la truita de patates serà més cara que ahir.
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