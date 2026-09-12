Opinió | Lletres de canvi
Prevenir també és invertir
Aquest estiu no ha estat simplement un estiu de molta calor. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l’estiu de 2026 ha estat el més càlid mesurat a Catalunya. Més del 80% del territori ha registrat una anomalia de temperatura igual o superior als +3 °C i, a la Plana de Vic i altres punts de l’interior, s’han superat els +4 °C.
Aquestes dades ens obliguen a assumir que el canvi climàtic ja no és només una qüestió de futur. Té conseqüències directes sobre l’economia, les empreses, el sector primari, les infraestructures i la capacitat dels territoris per continuar generant activitat i oportunitats.
Nosaltres ho sabem especialment bé. Som un territori amb una important superfície forestal, activitat agrícola i ramadera, indústria i molts municipis petits. Quan augmenten les temperatures, s’allarguen els períodes de sequera o creix el risc d’incendi, no parlem només de paisatge: parlem d’explotacions, empreses, llocs de treball i activitat econòmica.
A la Catalunya Central comptem amb ACETREF, l’Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals, amb seu a Manresa, que representa professionals que treballen cada dia sobre el terreny i que fa temps que insisteixen en una idea essencial: els incendis no es comencen a combatre quan apareixen les flames. La feina decisiva es fa abans, gestionant els boscos, reduint la càrrega de combustible forestal i mantenint el territori.
Quan hi ha un gran incendi, les imatges omplen portades i informatius. Parlem de sequera, de l’estat dels boscos, de prevenció i de tot allò que hauríem d’haver fet abans. Però s’apaguen les flames, passen les setmanes i massa sovint també s’apaga el debat. Tenim una memòria massa curta davant d’un problema que necessita polítiques de llarg recorregut.
Necessitem bons serveis d’emergències i d’extinció, però hem de passar de la reacció a l’anticipació. Gestionar els boscos, facilitar l’activitat forestal, millorar la disponibilitat d’aigua i preparar empreses i municipis per a episodis climàtics més exigents no és només política ambiental. També és política econòmica. Una gestió forestal activa redueix riscos, però també pot generar activitat i ocupació a través de la biomassa, la bioeconomia, la innovació o l’aprofitament sostenible dels recursos.
Aquesta transformació s’ha de fer escoltant els qui coneixen el territori perquè hi treballen cada dia. No podem reclamar boscos gestionats i més prevenció si no generem les condicions perquè tenir cura del territori sigui també una activitat viable. L’estiu que acabem de viure ens ha tornat a avisar. Podem esperar el següent episodi extrem i tornar a reaccionar o preparar-nos millor per a una realitat que ja tenim aquí. Adaptar-nos al canvi climàtic també és una política de competitivitat.
Perquè el cost de prevenir és visible als pressupostos; el cost de no prevenir, massa sovint, només el comptabilitzem quan ja és massa tard.
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