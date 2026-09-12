Opinió
El renill del centaure
Antonio Muñoz Molina buscava una paraula per nomenar-los. La que indica el diccionari -centaures- no el convencia per posar-la en boca de l’avi del protagonista d’El jinete polaco (1991). Massa culta, massa formal. És important el llenguatge. De fet, és l’inici de totes les coses bones i les dolentes. Juancaballo va néixer de l’ocurrència de l’escriptor per referir-se a una d’aquestes criatures meitat home, meitat cavall que apareixen a la façana de la Sacra Capilla del Salvador d’Úbeda.
Juancaballo també és el títol de l’obra de Juan Berlanga, ballarí del Ballet Nacional d’Espanya i director de la seva pròpia companyia. La peça va obtenir aquest any el premi Max al millor intèrpret masculí i, des que es va estrenar a Úbeda, porta dos anys de gira. El dimecres 2 de setembre estava programada en la inauguració del cicle CallejeArtes a Manzanares (Ciudad Real). L’obra es va representar, sí, però es va haver d’aturar quan un grup de manifestants en suport de Ceuta va decidir insultar el ballarí, desendollar els altaveus i, fins i tot, llançar una cadira a l’espai escènic. «Maricon» va ser l’improperi preferit. Un dia després, a Palència, el grup gallec Tanxugueiras va patir un intent de boicot per part d’uns manifestants també en suport de Ceuta al crit de «Mort a Galícia» i «Mort a les paletes».
Davant la totalitat de la població i dels manifestants de Manzanares o de Palència, la proporció d’energúmens va ser petita. Però de vegades, no és tan important el nombre de colls que emanen els sons, sinó el vent que les envalenteix i amplifica les seves veus. En els textos de l’antiga Grècia, els centaures representaven les forces primitives i salvatges, la barbàrie davant la civilització. Quan entraven en batalla, emetien ferotges crits humans barrejats amb colpidors de fúria. El so terroritzava els seus oponents. Avui, aquests crits contaminen l’aire. És una ràbia, un rancor nou i vell alhora. L’alè renascut de les sepultures de l’odi.
- Un motorista perd la vida en un accident a l'N-260 a la Ribera d'Urgellet
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Crim de Manresa: la víctima i els amics van evitar la baralla fins a l'últim moment
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Xiulades, crits de 'Fora, fora!' i aplaudiments en l'ofrena floral d'Aliança amb la seva alcaldable a la Diada de Manresa
- Camagrocs, rovellons, ceps i rossinyols enceten el Mercat del Bolet de Cal Rosal
- M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
- Els gossos dels bombers troben una menor d'Igualada que havia fugit d'un centre de menors a Sant Quirze Safaja