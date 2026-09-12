Opinió
Un restaurant de cine a Manresa
Aquesta Festa Major va fer setanta anys que el pare Quimet, de la família Garcia, va obrir Las Vegas a la plaça de Sant Domènec. El local, en aquella època totalment innovador per la decoració i per ser la primera barra d’estil americà, que oferia tota mena de combinats amb un acurat servei ràpid amb el client a peu dret o mode assegut en un tamboret, va tardar poc a esdevenir referent gastronòmic i social.
No serè pas jo qui glossi les excel·lències culinàries que han arribat fins als nostres dies, ja ho han fet il·lustres manresans, entre ells l’alcalde; però sí que vull parlar del que ha convertit aquest espai, símbol de casa nostra, literalment en un local de cine. Als anys seixanta els cine-fòrums que l’amic Manuel Quinto presentava al Conservatori, tenien una segona part intensa al pis de dalt, amb el suport del pare Quimet i la presència de la secreta, que tothom ja coneixia, deixant-nos vetllades històriques i amor pel cinema de la mà de persones tan extraordinàries com en Miquel Porter Moix. Durant els tretze anys del Festival Internacional de Cinema Negre de Manresa, el que no passava a les sales de l’Atlàntida passava a Las Vegas; directors com en Berlanga, Carlos Saura, Bigas Luna o Vicente Aranda, actrius i actors com l’Emma Vilarasau, Marisa Paredes, en Luis Tosar, el Karra Elejalde o en Santiago Segura, van gaudir dels plaers del restaurant, i les llargues nits de copes i cinefília desfasada a la barra de la planta baixa. L’Antonio Resines i en Juanjo Puigcorbé, d’ideologia nacionalista ben diferent, van acabar anant abraçats a dormir-la a l’hotel, desfilant d’una banda a l’altre muralla avall; el venerat Sergi López no va perdre ni un bocí de glamur, quan l’Asun Garcia el va fer fora, a ell i tota la trepa cinematogràfica, a les set del matí després d’una llarga nit de combinats i música, perquè tocava obrir per fer esmorzars... i com aquestes, tot un munt de bones històries que van propiciar que el top cinematogràfic estatal es desfés en elogis cap a la ciutat de Manresa, el seu festival i el seu restaurant; sense oblidar al difunt, bon amic i crític cinematogràfic, Carlos Pumares, que es va passar un grapat d’anys lloant públicament en mitjans de comunicació i als millors festivals, el nivell del certamen i les incomparables croquetes de Las Vegas.
Si hi aneu procureu que us atengui la Pili, la restauradora i sommelier més eficient de les nostres contrades; dediqueu-li una abraçada i un breu aplaudiment, a ella i la resta de la família que ha fet possible aquest nivell d’excel·lència i tracte humà. Si hagués de dur algú forà a menjar en un indret de Manresa, per explicar-li la ciutat sense mots, triaria Las Vegas a ulls clucs. Gràcies per contribuir a fer-nos una ciutat de cine.
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