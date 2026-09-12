Opinió | A tort i a dret
El Retaule del flautista, una lliçó divertida
Demà em disfressaré de ciutadà modest del segle XIV a l’actual Alemanya i pujaré a l’escenari del teatre Conservatori per ser un més dels vuitanta-tres participants en la farsa musical El retaule del flautista. Vuitanta-tres! Em fa pensar en un acudit que vaig llegir fa molts anys. Diu que es representava un drama de capa i espasa amb un munt de personatges: rei, ducs, barons, cavallers, soldats, patges, criats, poble... i poc més d’una dotzena d’espectadors insatisfets que es van posar a xiular. Llavors l’actor principal s’avança i diu: «no ens facin enfadar que si baixem en som tres cops més que vostès». Això no passarà demà al Tori perquè el públic quedarà molt satisfet (opinió desinteressada) i perquè seran moltíssims, ja que la venda de localitats progressa adequadament. I per què m’he apuntat a aquesta festa? Doncs justament perquè és una festa i perquè m’ho vaig passar la mar de bé les dues vegades anteriors que em vaig disfressar de medieval al mateix escenari: les representacions de l’Auca de la Séquia, el 1997 i de l’Auca de la Llum, el 2007. En la primera feia de conseller i en la segona, de rector de la Seu. Aquesta vegada seré un simple vilatà, un figurant amb un parell de frases entre molts d’altres, però participaré activament en sengles manifestacions reivindicatives, la primera amb ocupació popular de la plaça de la vila i asseguda de resistència passiva, i la segona amb intervenció inclosa de les forces de l’ordre i alguns atonyinats (no és el meu cas). Els assajos m’han confirmat que em sento rejovenir quan em sumo als eslògans reivindicatius corejats pels vilatans furiosos i escridasso amb ells, puny enlaire, les autoritats ineptes i corruptes. I tot això sense cap perill de prendre mal de veritat. Ja deuen saber la trama del Retaule del flautista: les rates envaeixen un poble alemany i entre la corrupció i la ximpleria del govern municipal, l’avarícia dels fabricants de rateres i verins, el fanatisme inquisitorial del representant del clero, i l’autoritarisme de la milícia, perden l’ocasió de solucionar fàcilment el problema i la plaga s’escampa sense aturador. Una història medieval, diuen? Una faula política la mar d’actual! Ho era el 1968, quan la va escriure Jordi Teixidor, i per desgràcia ho és avui, al cap de gairebé sis dècades. Si amb els anys els vicis del poder no desapareixen, la vigilància i la capacitat de revolta dels ciutadans tampoc no ha de fer-ho: aquesta era, és i ha de ser la lliçó.
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