Opinió
La serp a Manresa
La Diada ha estat amarga. De les il·lusionants jornades de fa una dècada s’ha passat a una celebració dividida. L’entusiasme processista no va tenir la recompensa esperada, però la seva reconversió parcial en una buida retòrica radicalitzada que navega el corrent ultra que recorre el planeta és un premi diferit i llastimós. De la bella a la bèstia.
A Manresa, van haver de passar només unes hores perquè aquesta mateixa retòrica embrutés el dol per la mort de Carles Vilajosana. Els gurús de l’apocalipsi ètnic van abonar-se indocumentadament a la tragèdia que esperaven per atiar l’odi, l’únic de què confien sobreviure políticament. De la il·lusió a la ira.
No és nou ni diferent: és el que converteix una civilització en un femer. Terra i sang. Els mateixos discursos que han sostingut tots els règims sobre els quals s’edifica la catàstrofe. Amb vestits més elegants, amb mirades endolcides, però amb un fons idèntic a si mateix, a una estratègia calculada: engruiximent del prejudici, alimentació del temor, disseminació de la difamació, trencament de la convivència, divisió i radicalització. L’objectiu és convertir l’indesitjable en inevitable. L’eina consisteix a retallar la possibilitat de l’argumentació per una pretesa ineludibilitat dels fets: per què raonar si ja tot està dit i vist per a sentència?
A Manresa la mort per una ganivetada de Carles Vilajosana inflama aquesta estratègia. Totes les qüestions apuntades al marge d’aquest fet horrible semblen esdevenir innecessàries. L’irracional s’imposa, primer en comptagotes; després, a crits. Sense discernir el gra de la palla, la serp discorre sigil·losament per les converses, com si la seva malignitat fos només una anècdota. El «no n’hi ha per a tant» s’instal·la en la consciència i, gairebé sense adonar-se’n, la fal·làcia ja s’ha convertit en una certesa. Mentrestant, qualsevol intent d’erradicar el cultiu que genera tanta violència en alguns joves sembla una missió absurda; desactivar les bombes de rellotgeria, una quimera bonista.
Però la solució mai no són ni l’odi, ni la ira, ni les promeses obertament falses. Hi ha temps per modificar a Manresa aquest pendent cap al no-res. Però cal voluntat i implicació generalitzada, de la política, de l’associacionisme, de l’empresariat. Amb molta autocrítica i amb noves estratègies. Només amb soroll i pancartes, Manresa no serà millor, ni tampoc ho serà amb cofoisme i provant de passar-ne pàgina. Però abraçant-se a la serp serà inhabitable.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un motorista perd la vida en un accident a l'N-260 a la Ribera d'Urgellet
- Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
- Commoció a Sallent per la mort d'un veí de 39 anys en accident
- Xiulades, crits de 'Fora, fora!' i aplaudiments en l'ofrena floral d'Aliança amb la seva alcaldable a la Diada de Manresa
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Els gossos dels bombers troben una menor d'Igualada que havia fugit d'un centre de menors a Sant Quirze Safaja
- “El risc del karst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats