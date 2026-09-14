Opinió | xut a pals
I finalment, la guerra
Per nosaltres, europeus, Hitler és la personificació del mal; per mèrits propis, per descomptat, però també per què va començar i perdre la guerra. Si els nazis s’haguessin aturat l’any 1938, amb l’annexió consentida d’Àustria i els Sudets, i s’haguessin “limitat” a instaurar una dictadura i a perseguir, empresonar i assassinar la dissidència política, els homosexuals, els jueus i els gitanos, la història també els hagués jutjat severament però no haurien tingut la transcendència fàctica i simbòlica que han assolit. Sense la guerra, Hitler o Mussolini quedarien per darrera de Franco en nivell de mal perpetrat. Però no, el Satanàs modern va arrossegar el món a la guerra i la conseqüència són gairebé 100 milions de morts que, per descomptat, ho canvien tot. La pregunta que ara ens interessa és si els post-feixismes, els totalitarismes i les extremes dretes de l’actualitat poden dur-nos també al desastre.
D’entrada, aquesta mena de moviments polítics necessiten sempre i primer de tot uns enemics interiors, uns traïdors a qui assenyalar. En tenen uns ja els venen de fàbrica: els bolxevics, els rojos, els anarquistes, els hippies, les feministes, els wokes... L’esquerra social i política, en definitiva. I uns altres que se’ls inventen per a l’ocasió: els jueus, els maçons, els negres, els gais, els musulmans, els infidels, els immigrants... Quan estan en campanya, amb aquests bocs expiatoris en tenen prou i de sobra per bastir una narrativa tramposa però temptadora, però quan governen, i els mals del país òbviament no guareixen, solen reactivar greuges antics i moderns i a identificar un o més enemics exteriors.
El recurs del culpable extern no és nou ni exclusiu de les extremes dretes, certament, però aquestes l’utilitzen especialment perquè necessiten desesperadament cultivar un clima d’amenaça i confrontació que mantingui al seus seguidors en tensió, disposats a sacrificar principis morals al servei d’un bé suprem altrament dit pàtria. En aquest sentit, la guerra no seria més que la transposició a l’àmbit internacional de la lògica de la mà dura, la fatxenderia i la violència explícita o implícita present en el seu discurs habitual. Per acabar-ho d’adobar, els lideratges personalistes i verticals, propis d’aquests populismes reaccionaris, faciliten una presa de decisions impulsiva i poc col·legiada que incrementa encara més el risc d’errors de càlcul de funestes conseqüències.
Ho hem comprovat amb Putin, obstinat en una invasió sense fi ni justificació, o amb Netanyahu, instal·lat en una guerra permanent que manté al gruix de la societat israeliana en un estat de por, agressivitat i alienament de molt difícil marxa enrere. I ho veiem també amb Milei, reclamant solemnement les illes Malvines (o Falkland), o amb Trump i el seu l’expansionisme histriònic i exhibicionista. Les grans hecatombes bèl·liques no sorgeixen de sobte, sinó que degeneren a partir d’un conflicte localitzat i aparentment menor. La Segona Guerra Mundial va començar per l’anomenat passadís de Danzig (actual Gdansk), el president nord-americà diu que “només” vol Groenlàndia i les dretes espanyoles fan grans escarafalls per uns estranys enclavaments nord-africans.
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