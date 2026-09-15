Opinió | tribuna
No ho deixem per demà: és ARA, Igualada
Amb les eleccions municipals a tocar, el govern de Junts per Igualada ja greixa la seva maquinària del «pa i circ», la qual és prou coneguda ―i amb ella té malacostumada― a la ciutadania d’Igualada. No és pas casualitat que, cada cop que el nostre batlle s’ha de sotmetre a votació, es desempolsin velles propostes d’allò més suggeridores, com l’auditori o la reforma de la rambla. També es podrien incloure d’altres innecessàries com l’enjardinament de les rotondes. Però més enllà d’aquestes, el Sr. Castells ens ha volgut sorprendre aquest cop amb una altra de les seves «alcaldades»: les banderoles i llumetes a la plaça de l’Ajuntament que han inaugurat la Botiga al Carrer d’enguany. Seguint la mateixa estratègia que amb el Biollac el 2023, Junts busca desesperadament esgarrapar vots d’allà on sigui amb una infraestructura que ha costat una morterada de diners públics ―100.000 euros― i que ningú ha demanat. Així, es tracta d’un caprici més del consistori que pagarem els igualadins i les igualadines.
Les pròximes eleccions seran decisives perquè es té l’oportunitat històrica de desbancar un govern que porta setze anys fent una gestió ineficient dels recursos i malbaratant diners en qüestions nímies que no reflecteixen un canvi material en la vida de les persones. Recordem que Igualada és la ciutat amb més deute per habitant ―848 € per càpita― de la província de Barcelona entre els municipis de més de 30.000 habitants, segons l’informe de Deuda Viva de las Entidades Locales del Ministeri d’Hisenda (2025). El govern s’escudarà afirmant que el deute va ser heretat de l’anterior administració socialista i que, en la darrera dècada, l’han reduït fins a la meitat gràcies a «grans inversions estructurals». La realitat és que Igualada continua liderant aquest rànquing després de quatre mandats convergents. Ara bé, si alguna cosa fan bé és l’opacitat a l’hora de fer pública la seva gestió de govern. El Segell Infoparticipa, un indicador que avalua el nivell de transparència dels webs dels ajuntaments, va suspendre al d’Igualada amb una puntuació del 38%, al·legant mancances en la participació ciutadana i en la informació institucional. Per a acabar-ho d’adobar, la plataforma Iguadata ha elaborat un informe ―admès a tràmit per l’Oficina Antifrau de Catalunya― amb 32 casos d’estudi que sumen fins a 306 contractes públics i un gruix econòmic d’1,9 milions d’euros aproximadament.
Una de les premisses de la política és la priorització, i aquí a Igualada en tenim força exemples de temes que requereixen especial atenció, com l’habitatge, el comerç o la mobilitat sostenible. Malauradament, el Sr. Castells prefereix apostar per projectes grandiloqüents d’última hora que li permetin revalidar el càrrec. Ja el 2023 va incomplir el Pla de Sequera emès per l’Agència Catalana de l’Aigua en omplir el biollac pocs mesos abans de les eleccions. I ara s’ha instal·lat a la plaça de l’Ajuntament ―un espai protegit que és Bé Cultural d’Interès Local― una estructura estrafolària que no obeeix a les demandes veïnals sobre la reducció de la contaminació acústica i lumínica per garantir el seu dret al descans. Tot i que Junts defensi que aquest entramat amb aparença de circ ajudarà al comerç local, n’hi ha millors maneres d’invertir els 100.000 € que ha costat ―per exemple, mitjançant els bons de consum― amb l’objectiu de revitalitzar les botigues i evitar que continuïn tancant-se aquelles d’històriques a la ciutat.
Amb tot, queda palès que Junts està d’esquena a la gent i no coneix les seves necessitats. La seva prioritat és mantenir-se al poder i continuar sent els amos del cortijo a Igualada. Som a temps de revertir-ho i confiar en candidatures que tenen sentit de ciutat, en comptes d’aquelles que treuen pit, però han sigut la crossa del govern durant tot el seu mandat, així com aquelles que continuen ancorades en unes sigles per dictat de dalt i no han entès el moment actual. El canvi real és ara i comença en nosaltres.
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