Opinió | tribuna
Madring aprova, però Montmeló perd
El passat cap de setmana es va disputar el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 a l’estrenat circuit semiurbà de Madrid, al barri de Valdebebas. La prova, que correspon a la catorzena parada del campionat del 2026, va aplegar més de 350.000 espectadors, la sisena millor xifra del curs, amb una organització que va deixar més que satisfets la majoria de professionals i assistents que van trepitjar el pàdoc i les instal·lacions del traçat madrileny.
Per aquest motiu, Madring va superar amb nota un debut totalment oposat als que es van viure recentment, per exemple, a Miami o Las Vegas, on el mal estat de l’asfalt, els problemes de seguretat a la pista o l’aixecament de les tapes del clavegueram al pas dels vehicles van deixar molt mala imatge. El cap d’equip de Mercedes, Toto Wolff, va assegurar que «per ser la primera vegada és el millor o un dels millors circuits que he vist fins ara». Entre els pilots, l’opinió generalitzada abans de disputar la cursa també seguia aquesta línia, sobretot la de l’ambaixador, el madrileny Carlos Sainz (Williams), qui va destacar la «personalitat del traçat», amb una corba peraltada com La Monumental, d’un 24% d’inclinació. Sens dubte, aquest és el gran atractiu d’un circuit de nova generació que transcorre entre murs.
La cursa, però, va deixar al descobert una mancança preocupant: la falta d’avançaments. Si bé a una volta cronometrada el circuit suposava tot un repte per als pilots i un espectacle per als telespectadors, la carrera va ser una processó. Els pilots van explicar que van suggerir canvis per fer més atractives les proves. El tetracampió neerlandès Max Verstappen va lamentar que no s’escoltin els pilots a l’hora de dissenyar els traçats i, a la televisió, l’expilot alemany Nico Rosberg va assenyalar Sainz com el culpable.
Per acabar-ho d’adobar, no hi podien faltar els retrets polítics al debat. El ministre Óscar Puente va criticar el disseny del traçat per la manca d’acció, mentre que l’alcalde i la presidenta de Madrid, José Luis Martínez-Almeida i Isabel Díaz Ayuso, van reprovar l’absència del Govern espanyol a la cita del seu país.
En definitiva, Madrid ha aprovat, però ho ha fet amb un circuit de tercera generació, que perd l’essència dels traçats de tota la vida. I el més important: desplaçant el nostre Circuit de Montmeló a un calendari rotatori amb un altre clàssic, Spa-Francorchamps. Madring pot haver aprovat el seu primer examen, però això no hauria de significar que Montmeló perdi el seu lloc entre els grans circuits de la Fórmula 1.
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