Opinió | BADANT
Sense Badar!
Tinc el costum, una mania, de comptar els anys com si fossin cursos escolars; estem al mes de setembre i comença un nou curs. En aquest badant voldria posar de manifest unes consideracions prèvies que exposo; en primer lloc, en aquest article, no penso badar gens i, en segon lloc, manifestar que és un espai d’opinió i les opinions són això, opinions, no veritats absolutes, si és que hi ha alguna veritat.
Posats a badar, podem posar el focus en la resposta del sistema de salut per la ciutadania, el tema dona per un badar sencer, malgrat el problema més significatiu no és una manca, perpètua, del finançament del sistema de salut. El problema és la manca de professionals per cobrir les places vacants, segons càlculs propis, en tenim per uns deu anys de penúria de professionals.
Podríem badar en el conflicte del sistema educatiu, que no deixa de ser un exponent dels canvis massa sovintejats de les directrius polítiques. Aquí ja no m’atreveixo a fer una estimació de data que ho solucioni. Dona per tot un badar.
Per no parlar del sistema judicial i que els conflictes polítics acabin en els jutjats. Un sistema que no té un control extern; es controlen ells mateixos. Un altre tema per no badar.
La segona part del badant va en relació amb la mort d’un ciutadà, en uns fets encara per aclarir del tot, a mans d’un menor i en el que hi estan involucrats tres menors més.
Sembla que alguns dels menors, no sé si tots, estan tutelats per la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència un nou nom per l’anterior Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Ha canviat el nom, després de les irregularitats d’algunes, no totes, institucions prestadores de serveis.
Segons la premsa, els menors estaven sota la tutela de la DDPPIA, i després de passar per alguns centres d’internament malvivien en uns baixos d’un carrer de Manresa; ho sabien els professionals responsables de la seva atenció? Aquí no puc posar de la Prevenció i Protecció, ai!, quin mal fan els noms que posem a institucions públiques. Que cadascú de nosaltres faci les seves opinions. Tant en fa que siguin nascuts a Catalunya o vinguin de fora, precisaven atenció; per acabar-ho d’adobar, els dos darrers detinguts, estan en llibertat i amb ordre de tractament, suposo que psiquiàtric, com si la psiquiatria fos el cotxe escombra de la Societat.
Acabo que la qüestió dona per molts aspectes: immigració, per exemple i ser benzina pel populisme. Recordo un proverbi oriental, algú deia que era d’en Tagore (fals): «si assenyales les estrelles, només l’estúpid mira al dit que assenyala». I si féssim la feina ben feta? n
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