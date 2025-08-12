Segueix-nos a les xarxes socials:

Regió7

Regió7

L&#039;Adreçador del 12 d&#039;agost del 2025, per Galdric Sala

L'Adreçador del 12 d'agost del 2025, per Galdric Sala Galdric Sala

L'Adreçador del 12 d'agost del 2025, per Galdric Sala

12·08·25 | 06:25

Més tires d'humor

El més vist

Compartir l'article

stats