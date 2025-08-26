Segueix-nos a les xarxes socials:

Regió7

Regió7

L’Adreçador del 26 d’agost del 2025, per Galdric Sala

L’Adreçador del 26 d’agost del 2025, per Galdric Sala RG7

L’Adreçador del 26 d’agost del 2025, per Galdric Sala

26·08·25 | 06:25

Més tires d'humor

El més vist

Compartir l'article

stats