Segueix-nos a les xarxes socials:

Regió7

Regió7

L’Adreçador del 23 de desembre del 2025, per Galdric Sala

L’Adreçador del 23 de desembre del 2025, per Galdric Sala 5

L’Adreçador del 23 de desembre del 2025, per Galdric Sala

23·12·25 | 06:30

Més tires d'humor

El més vist

Compartir l'article

stats