L’esperança de cara a consolidar una recuperació econòmica i social justa el 2022 després de la pandèmia de la covid-19 continua calant en la societat i l’economia espanyola. Davant els auguris que Espanya està en crisi, els principals indicadors, com l’ocupació o la recaptació fiscal, permeten ser optimistes sobre la recuperació del nostre país.

Per al Govern d’Espanya la prioritat en aquests moments és consolidar l’esmentada recuperació. Per a això comptem amb uns Pressupostos per al 2022 expansius i que donaran estabilitat a aquesta Legislatura. Són uns comptes ambiciosos que permetran generar confiança i seguretat a les empreses, a més de posar les bases per a una transformació i modernització del nostre model productiu.

I com deia, hi ha dades que apunten a aquest optimisme. Al novembre, l’ocupació va arribar al nivell d’afiliació més alt de la història d’Espanya: 19.771.613 persones en termes desestacionalitzats. Avui treballen gairebé 300.000 persones més de les que hi havia empleades abans de la pandèmia. L’altra dada rellevant és la recaptació fiscal, que també està en màxims històrics. Aquest any –dades de gener a octubre– la recaptació fiscal ha crescut un 16,3% davant el període equivalent del 2020. És un augment que no s’explica perquè hagin apujat els impostos –al contrari, algun, com el de l’electricitat, en aquests mesos ha baixat–. Té a veure amb la recuperació.

Els reconeixements arriben també des de les institucions europees, que valoren molt positivament els projectes i accions que estem emprenent amb els fons europeus. Fa uns dies coneixíem que Espanya serà el primer país a rebre els primers 10.000 milions d’euros d’aquests fons pel compliment de les fites requerides per a això. I ara estem celebrant que la Comissió Europea ha autoritzat els 3.000 milions d’euros que permetran posar en marxa el PERTE del vehicle elèctric i connectat, una revolució per al sector de l’automòbil que permetrà a Espanya convertir-se en líder de la mobilitat sostenible europea.

En altres àmbits relacionats amb la meva cartera, veiem com el turisme s’està recuperant, amb més arribades de turistes estrangers i amb un turisme nacional que va omplir allotjaments el passat pont de la Constitució. I això és possible gràcies a l’èxit del procés de vacunació. Espanya ha donat exemple de capacitat per vacunar millor i més que ningú a la Unió Europea, sens dubte la millor política econòmica que hem pogut implementar. Avui podem moure’ns i disfrutar del nostre oci amb més seguretat que els nostres veïns europeus, sempre mantenint les mesures de protecció que continuen vigents.

També veiem com les exportacions espanyoles han augmentat un 22,1% fins al setembre i superen els valors anteriors a la pandèmia, cosa que demostra un gran dinamisme del comerç exterior espanyol.

En definitiva, amb la pandèmia hem après algunes lliçons que no hem d’oblidar com que els serveis públics són imprescindibles per superar aquells moments de crisi, que cal apostar per la ciència, per una sobirania industrial de productes bàsics que durant la pandèmia van ser imprescindibles per salvar vides, però també per grans projectes transformacions que facin d’Espanya un país sostenible, digital i que aposti per la cohesió social i territorial.

No m’oblido de les dones, que han de continuar jugant un paper important en la societat i l’economia espanyola. Garantir la igualtat efectiva entre dones i homes és un objectiu ineludible en una Espanya moderna del segle XXI, tant per justícia social com per interès econòmic.

Hem patit molt, hem treballat per pal·liar aquest sofriment col·lectiu i ara comencem a veure’n els resultats. Arriba el moment de consolidar una recuperació econòmica i social justa i per a això necessitem la unitat d’acció de tots els agents –polítics, econòmics i socials– perquè treballant junts aconseguirem arribar mes lluny.