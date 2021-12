Després de dos anys especialment durs, derivats de les conseqüències que està provocant la covid-19 en tots els àmbits, des de Renfe afrontem el 2022 com l’any de l’impuls a la recuperació econòmica, mantenint el nostre esforç inversor i apostant clarament pel servei públic.

La inversió de Renfe arribarà el pròxim exercici als 914 milions d’euros (més del triple que el 2019), en què destaca especialment la partida per a la compra i millora del material rodador, a la qual es destinen més de les tres quartes parts de la inversió (743 milions) i que permetrà avançar en la renovació de la nostra flota de trens.

Així mateix, durant l’any vinent continuarem executant actuacions de millora de l’accessibilitat i l’equipament a les estacions gestionades per Renfe, en el marc de les actuacions de modernització de la nostra xarxa de Rodalies.

La gestió de la pandèmia ha suposat un enorme repte per a tota la societat, i també per a la nostra companyia, que, amb l’esforç i la capacitat d’adaptació de tots els treballadors, està recuperant progressivament els nivells d’activitat i demanda precovid.

Com a conseqüència de la crisi sanitària i malgrat mantenir-se l’oferta pública d’ocupació del 2020 i 2021, que preveia la incorporació a Renfe de 924 maquinistes (el 110% de les baixes per jubilació en aquell període), hem patit una falta momentània de maquinistes pels retards en la formació i l’homologació d’aquests nous treballadors, necessàries per a la conducció de trens de viatgers.

Aquest decalatge quedarà resolt a mitjans de l’any vinent, data en què Renfe assolirà els 5.720 maquinistes a la seva plantilla (la xifra més alta des que es va aprovar el Pla d’Ocupació el 2016) i, d’aquesta manera, podrà recuperar el conjunt dels serveis que hi havia abans de la pandèmia.

La recuperació dels serveis ens permet preveure que continuarem recuperant la demanda prèvia a la pandèmia tant en els nostres serveis públics com serveis comercials i que tancarem l’exercici 2022 amb beneficis.

Hi contribuirà, entre altres coses, la posada en servei de la línia d’alta velocitat a Galícia, i l’extensió de productes com l’AVLO en altres relacions d’alta velocitat.

Vull recordar, així mateix, que l’any vinent donarem l’impuls definitiu a un dels nostres projectes més importants que ja avui és una realitat, els centres de competències digitals, emmarcats en l’estratègia del Govern per descentralitzar activitat des de les grans ciutats en nuclis molt menys poblats, i que contribueixen, com a empresa socialment responsable que som, al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides que hem incorporat a la nostra estratègia empresarial.

Paral·lelament a l’ampliació dels serveis de la companyia, des de Renfe continuarem desenvolupant les línies bàsiques del nostre Pla Estratègic, que hem adaptat a les noves circumstàncies, com són la internacionalització, la digitalització i l’orientació al client, que ens permetrà situar la companyia en les millors condicions per competir al mercat liberalitzat, dins i fora de les nostres fronteres.

La liberalització del transport de viatgers per ferrocarril suposa una oportunitat per a la millora de l’empresa i un estímul per aconseguir atraure més persones al tren i consolidar-nos en el lideratge del sector.

El 2022 seguirem amb la nostra expansió a altres països a fi de consolidar-nos com un referent internacional en operació ferroviària, sobretot en l’alta velocitat.

I continuarem, igualment, potenciant les capacitats en l’àrea tecnològica, un àmbit que exerceix un paper clau en el procés de transformació digital de la companyia de cara a convertir-nos en un operador integral de mobilitat i logística, amb capacitat de prestar serveis per oferir una resposta global i satisfer totes les necessitats dels nostres clients.