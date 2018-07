UP tem pels danys de la pedregada en conreus del Bages i el Moianès

arxiu particular

La forta tempesta de dijous a la tarda, a Moià arxiu particular

El sindicat Unió de Pagesos pronostica que la pedregada de dijous a la tarda podria haver causat danys greus als conreus de colza, blat i ordi a diversos municipis del Bages, el Moianès i Osona, i per això ja ha demanat al departament d'Agricultura que faci una valoració ràpida i acurada de les conseqüències.

El coordinador territorial d'UP a la Catalunya Central, Carles Mencos, apunta que les principals incidències es podrien haver produït en municipis com Sant Feliu Sasserra, Navàs, Moià i Oristà, on la intensitat de la tempesta va ser més forta, i remarca que, a hores d'ara, una pedregada pot arribar a «expulsar el 80 % del gra a terra», de manera que les conseqüències per als pagesos poden ser molt significatives.

Dijous mateix el sindicat ja va tenir contacte amb pagesos de les zones afectades, i ja van transmetre la inquietud a la delegació ter-ritorial del departament. «Haurem de collar-los perquè vagin a trepitjar el terreny i fer les valoracions», apunta Mencos, i recorda que la valoració ràpida és imprescindible per tal que els pagesos «puguin demanar ajudes» per minimitzar les pèrdues econòmiques.

El coordinador territorial d'UP a la Catalunya Central recorda que el temporal de dijous va arribar en un mal moment per als conreus de colza, blat i ordi, i davant d'això «no tenim dubtes que el percentatge de pèrdues per a la collita serà elevat».