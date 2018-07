Tres figures del periodisme mediàtic veuen el 27-O com el gran error del Procés

Els assistents a l'Espai Plana de l'Om, ple a vessar, van reviure ahir l'emoció col·lectiva del referèndum de l'1-O i la impotència de les càr-regues policials amb la projecció del documental de Mediapro, 1-O. Però la perspectiva dels mesos va permetre ahir a tres personalitats mediàtiques analitzar, intentant deixar de banda les emocions, les conseqüències de la històrica jornada. Reflexions sobre la força col·lectiva del país i autocrítica per assenyalar els errors. El president de Mediapro, Jaume Roures, la reconeguda periodista Diario 16 i analista política Bea Talegón, i el fotoperiodista Jordi Borràs van parlar ahir de les conseqüències de defensar el dret a decidir. Tots tres van coincidir que la proclamació de la república del 27-O va ser un error i que els partits independentistes no ho van afrontar degudament.



Moderant l'acte de la Universitat Catalana d'Estiu, i interpretant on ens ha portat l'1-O, un periodista bagenc de pes que ha viscut els esdeveniments polítics des de primera fila, Quico Sallés. Els tres analistes, amb un perfil polític diferent, tot i que units pel republicanisme, van assenyalar que la proclamació de la república catalana de Puigdemont va ser un error per a l'independentisme. No coincidien, però, en els motius. Roures, que ha denunciat l'ús dels mecanismes de l'Estat per refermar el seu poder i reprimir les veus crítiques –i en el punt de mira dels sectors unionistes més fervents perquè el consideren l'artífex de la campanya mediàtica del Procés– considera que «Puigdemont hauria d'haver convocat eleccions perquè s'havia fet un salt qualitatiu amb l'1-O que s'hauria pogut consolidar electoralment», i va apuntar que «el 60% de suport és important, però insuficient».



La periodista Bea Talegón, un rostre conegut en les tertúlies polítiques i una veu ferma contra la repressió de l'Estat espanyol als sectors independentistes, també va dir que el 27-O va ser un error pel preu que han hagut de pagar els líders polítics del procés. «Hi ha gent a la presó i exiliada, i això no és sa. S'ha de plantejar una altra estratègia», va sentenciar. La periodista va despertar alguns aplaudiments del públic en afirmar que Catalunya «ha encès l'interruptor per a la federalització d'Espanya, i això passarà ràpid». També va assenyalar que a la UE li convé una Europa amb clar protagonisme de les regions per salvar-la d'estats com l'espanyol, que «se'n riu, d'Europa, perquè és la que té més sancions de la Comissió Europea».



El fotoperiodista Jordi Borràs, que es va declarar obertament independentista, va assenyalar que la la declaració unilateral d'independència «només hauria pogut tenir èxit si s'hagués fet el 3 d'octubre», el dia que la vaga va portar la ciutadania als carrers denunciant la repressió policial. «Aquell dia l'Estat no tenia capacitat de reacció. I en els dies posteriors es va preparar per articular una resposta», va afirmar. En aquest sentit, va assenyalar que el 27-S hi havia unitats de l'exèrcit preparades per actuar, si calia. «Si haguessin sortit,probablement hi hauria hagut víctimes».



El periodista Quico Sallés, que va interpel·lar els convidats, també va afegir que un dels errors dels mitjans és haver «obligat els periodistes a predir el futur». També va fer palesos els canvis que hi hagut a Catalunya perquè «si anys enrere algú ho hagués vaticinat, hauria estat inversemblant».