Cardona ha reduït de vint punts el deute municipal en cinc anys

L'Ajuntament de Cardona ha tancat la liquidació dels comptes municipals de l'exercici del 2017 amb l'endeutament situat en el 60% dels recursos ordinaris. Cinc anys enrere, el 31 de desembre del 2012, després del préstec concertat amb el fons de pagament a proveïdors (a través del ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques), el deute viu de l'Ajuntament de Cardona estava situat en el 80,90%. Per tant, en aquest període el consistori ha aconseguit rebaixar de vint punts la ràtio de deute viu.

D'altra banda, a final del 2011 el consistori cardoní pagava als proveïdors a més d'un any. En aquests moments, el període mitjà és de 28,95 dies. Són xifres que posen de manifest el resultat obtingut del període de contenció que s'ha exercit aquests anys.

Aquest tancament del 2017 s'ha fet amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 544.046,78 euros, inferior respecte del de l'any anterior, com a conseqüència de les importants inversions realitzades.

L'estalvi net corresponent a l'exercici econòmic passat ha estat de 95.601,61 euros, amb una ràtio d'estalvi del 2,1%. Així mateix, els comptes han assolit un resultat pressupostari ajustat positiu, i s'ha complert amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Per a l'alcalde de Cardona, Fer-ran Estruch, les dades econòmiques de l'execució del pressupost 2017 «són satisfactòries tenint en compte el nivell d'inversions que ha estat executant l'Ajuntament dins el projecte de Cardona Integral, com l'Auditori o el Camp de Vida Activa, i l'augment de recursos destinats a la promoció econòmica, el foment de l'ocupació i a les polítiques locals».

D'altra banda, el deute total de l'Ajuntament, en data de 31 de desembre del 2017, s'ha reduït fins al 60%, malgrat arrossegar el préstec que es va haver d'afrontar el 2012 per pagar a proveïdors. Tot i això, el deute viu resultant ha estat de 2.727.263,41 euros, ja que en aquest còmput cal restar els imports pendents de devolució del que correspon a la Participació en els Ingressos de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009.

Per a la regidora d'Hisenda, Aida Molner, els resultats econòmics de l'exercici passat són positius i «permeten mantenir el deute viu per sota del 75%, tal com fixa la legislació vigent, situant-lo en el 60,10% dels recursos ordinaris de l'Ajuntament».

La regidora també ha posat com a principals objectius pel que resta d'exercici la contenció en la despesa corrent, la reducció de l'endeutament i la finalització de les inversions que s'estan executant.

En aquest sentit, l'alcalde ha destacat la inversió de 600.000 euros en la millora del polígon de la Cort, les inversions a l'escola Mare de Déu del Patrocini, la remodelació de tot el carrer Convent, les millores a la Coromina i també la millora de les escales que donen accés als allotjaments col·lectius protegits.