Un davanter potent i lluitador entestat a competir a Primera

? Les característiques del joc d'Aitor Ruibal han evolucionat des que va esclatar, en el seu primer any com a juvenil, al Centre d'Esports Manresa. Aquell davanter golejador s'ha transmutat en «un davanter de referència que destaca per la seva potència física i la seva brega incansable, més que per la seva capacitat de driblar», reflexiona el de Sallent. «Els últims anys he millorat molt la meva tècnica individual». «Alhora, m'agrada ajudar el meu equip defensivament i tàctica», prossegeix. «La meva rematada amb amdós peus és molt bona, potent i efectiva, tot i que sóc dretà», certifica. «M'agrada implicar-me en la creació del joc, anar a rebre la pilota, encara que tinc facilitat per jugar a l'espai. Alhora, em sento molt còmode jugant amb un altre davanter, però m'adapto a qualsevol sistema. A les fases d'ascens, amb el Cartagena, a Vigo, contra el Celta B, vaig jugar de carriller», conclou. Aitor Ruibal és conscient que afronta un curs decisiu, però no defallirà sigui quin sigui el seu desenllaç. «El meu somni és jugar a Primera. Sigui en dos, cinc o vuit anys, ho aconseguiré», sentencia.