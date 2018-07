Treball intensiu a l'Escola de Música de Berga

Tot i que al llarg de l'any els integrants del grup han realitzat els estudis a diferents països, es mantenen en contacte assíduament per a distribuir les tasques d'organització dels concerts. «Només ens podem veure de manera esporàdica, però parlem gairebé diàriament, ja sigui per mail o per Skype», explica la soprano Queralt Aymerich. Posteriorment, entre els mesos de desembre i gener, el grup escull el repertori a interpretar, estableix les dates dels concerts d'estiu i es posen en contacte amb els diversos ajuntaments per tal de quadrar les actuacions.

«Tothom ve preparat de casa»

Quan comencen les vacances tots els membres del grup tenen l'oportunitat de veure's i tancar definitivament el repertori a interpretar. «Tot i que mesos abans tothom diu la seva a l'hora de decidir les peces que tocarem, fins que no ens veiem no hi ha res definitiu, perquè hem de comprovar com sonen a la pràctica», apunta Aymerich.

Enguany el repertori està format per peces com l'obertura de l'òpera Olimpíade o l'ària Sposa son disprezzata de Vivaldi; el Concerto Grosso en Do menor Op. 6 No.8 o l'ària Agitata da due venti de Händel; el Tu ch'hai le penne de Caccini o el rondó Les Sauvages de Rameau, entre d'altres. Actualment el grup es troba assajant a l'Escola de Música de Berga i, segons la soprano berguedana, «assagem durant el matí i la tarda, però tothom ve preparat de casa i s'estudia les peces musicals mesos abans».