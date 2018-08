El Madrid fitxa Courtois i cedeix Kovacic al Chelsea

El Reial Madrid ha confirmat el fitxatge del porter belga Thibaut Courtois aquest dimecres, procedent del Chelsea, que signarà per sis temporades i serà presentat aquest dijous al migdia al Santiago Bernabéu. Al mateix temps, el club blanc cedeix Mateo Kovacic als anglesos fins el 2019.

"Després del reconeixement mèdic que s'efectuarà aquest dijous 9 d'agost, el jugador serà presentat a les 13:00 h a la llotja d'honor de l'estadi Santiago Bernabéu", ha afegit el club madridista sobre la incorporació del porter, per afirmar que després seria presentat a la gespa del estadi blanc.

Courtois és nou porter del Reial Madrid fins el 2024, posant fi a un dels culebrons d'aquest estiu. Ara, Julen Lopetegui compta amb quatre porters a la plantilla: Keylor Navas, Kiko Casilla, el jove Andriy Lunin i el recent incorporat belga. El porter torna així a Madrid, després dels tres anys que va passar cedit a l'Atlètic de Madrid per part del conjunt anglès.

Per la seva banda, Mateo Kovacic fa el camí invers i se'n va al Chelsea com a cedit per una temporada. El croat ja havia manifestat la seva intenció d'abandonar el Reial Madrid a la recerca de minuts.