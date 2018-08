Mercadona retira diversos lots de croissants dels seus supermercats

Els supermercats Mercadona han hagut de retirar dels seus lineals de mitja Espanya diversos lots de croissants amb crema de cacao de marca Hacendado fabricats per Siro. Es tracta de bosses de 375 grams de cacao amb data de consum preferent del 16/09/18 al 6/10/18. La retirada arriba com a conseqüència d'un "error en l'etiquetatge que afecta a aquestes unitats en no haver indicat que conté llet i / o derivats com es fa de forma habitual", tal com indica la pròpia Mercadona en un comunicat oficial penjat en el seu web. Un incident similar va passar fa diverses setmanes amb una beguda de maduixa.

Els croissants s'han venut en tota Espanya excepte en els supermercats de Catalunya, Murcia, Balears i València. Des de Mercadona assenyalen que tant la distribuïdora com el grup Siro "es posen a la disposició dels clients que disposin del producte amb les dates de consum indicades anteriorment, perquè puguin retornar-ho i se'ls reintegri l'import del mateix". Aquest reintegrament es pot fer en qualsevol supermercat de la cadena ja que la pròpia Mercadona ja ha alertat en tota Espanya del que succeeix amb els lots afectats per aquest error. De fet, des del supermercat insisteixen que el producte "és totalment segur per a aquelles persones que no tenen al·lèrgia o intolerància al consum de llet".



Dubtes

Si malgrat tot els clients tenen qualsevol dubte poden poners een contacte amb qualsevol de les dues empreses afectades per aquests fets: el Grup Siro (que atén en el 900100149) o Mercadona, que està accessible en el 900500103. Finalment Siro demana "disculpes" a aquells clients que consumeixen els productes de la companyia.