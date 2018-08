Fins a 725 corredors acaben el cinquè Trail del Moixeró a Bagà

arxiu particular

La XTrail, la prova de 39 quilòmetres de recorregut, es va posar en marxa ahir a partir de les vuit del matí arxiu particular

La localitat berguedana de Bagà va ser l'escenari de la cinquena edició del Trail del Moixeró, que, com cada any, transcorre pels paratges del parc natural del Cadí-Moixeró. Enguany van acabar les diferents curses 725 corredors. La prova es va celebrar amb total normalitat i el temps va ajudar en el seu bon desenvolupament. A banda dels esportistes, durant el cap de setmana també van col·laborar més de 200 voluntaris en les tasques d'avituallament, controls de pas i organització de les curses.

La prova que va donar el tret de sortida a la jornada d'ahir va ser la XTrail de 39 quilòmetres, on Andreu Simon, de Sant Vicenç dels Horts, va ser el més ràpid en creuar la meta en 3 hores, 57 minuts i 44 segons. El segon classificat va ser Moisés Jiménez, de Lió, i tercer va finalitzar Jonatan Mora, de Roda de Ter.

Pel que fa a la categoria femenina, la més ràpida en els 39 quilòmetres va ser la mateixa que en l'edició del 2016, la gironina Tina Bes, amb un temps de 4 hores, 49 minuts i 38 segons. Al podi la van acompanyar la moianesa Montse Picañol (5:00:29.31) i Elodie Varraine (5:00:46.71).

En la prova curta, el barceloní Josep Arnal va ser el més ràpid en completar el recorregut en 1 hora i 35 minuts. Lluís Vila, de Sant Celoni, va ser segon (1:36:19.56), i José Antonio Pérez, de Sabadell, va completar el podi (1:36:59.00). La millor noia d'aquesta prova va ser Mònica Vives, de Sitges, amb un registre d'1 hora i 52 minuts. Vives va superar l'avinyonenca Clàudia Roca, segona classificada (1:55:20.78), i Ahlam Elkakdi, que va finalitzar en tercera posició (1:59:47.52).

A banda d'aquestes dues curses, la festa va començar dissabte amb la VK Roca Tiraval, una cursa vertical de 3,5 quilòmetres que es va estrenar enguany i que va tenir com a guanyador Jordi Bolet (Unió Excta. Urgellenca), amb una marca de 31:15. Marc Puig (TGCBINN) va ser segon amb 32:29 i Àngel Nevado (Cycling No Limit), tercer amb 33:03. A la mateixa hora es van disputar les curses XS, unes proves infantils dividides per categories que van tenir fins a 137 classificats.

Per segona vegada, el Trail del Moixeró era una prova puntuable en el rànquing de l'Associació Internacional de Trail Running (ITRA). Aquesta associació elabora una llista amb els millors corredors de Trail Running i delimita, segons la puntuació, quins poden participar i quins no en curses d'àmbit internacional, com la prestigiosa del Montblanc. El Trail del Moixeró atorgava dos punts al guanyador/a de la cursa dels 39 quilòmetres i un al vencedor/a dels 17 km.