El president Torra dona ànims al monjo de Montserrat amenaçat de mort pel suport a l'1-O

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha mostrat el seu suport al monjo de Montserrat Sergi d'Assís Gelpí després que fes públic ahir que havia rebut una amenaça de mort després de l'homilia del 24 de setembre del 2017, en què va mostrar la seva disconformitat amb les accions dutes a terme pel Govern espanyol per aturar el referèndum de l'1 d'octubre.

El monjo va explicar ahir que l'amenaça li va fer «impressió perquè sempre hi pot haver un eixelebrat que faci un disbarat. Però en cap moment no em vaig penedir d'haver defensat els drets humans». En un tuit, el president de la Generalitat li fa arribar «una forta abraçada» i un missatge: «endavant, sempre endavant». Sergi d'Assís va afirmar el 24 de setembre que «hem de dir no a la repressió i sí a la llibertat i al respecte dels drets més fonamentals» i va dir que s'havien «menystingut les institucions del nostre poble».